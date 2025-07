Milan, Jashari in bilico: nuovo mediano per Allegri

Novità interessanti in casa Milan per un nuovo a centrocampo. Sempre più lontano Jashari con il Club Brugge che non lascia partire: il nuovo blitz in Spagna

Un lungo tira e molla per il centrocampista del Club Brugge Ardon Jashari. Il club belga non è intenzionato a lasciarlo partire nemmeno per una cifra vicina ai 40 milioni: ora il ds Tare potrebbe virare su un altro obiettivo di mercato. Un nuovo intreccio di calciomercato in casa Milan per rinforzare la zona mediana di Max Allegri: spunta la nuova occasione in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata: nuovo blitz decisivo in Spagna per chiudere subito per l’affare.

Milan, nuovo blitz in Spagna: nuovo rinforzo per Allegri

La dirigenza rossonera non intende perdere ulteriore terreno dietro alla trattativa di Jashari. Il Milan potrebbe regalare così un nuovo innesto a centrocampo a Max Allegri: finalmente può arrivare il via libera aggirando l’ostacolo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, lo spagnolo del Valencia Javi Guerra non è intenzionato a rinnovare il suo contratto. Ora potrebbe arrivare il via libera per il centrocampista classe 2003 che è voglioso di una nuova avventura nel calcio italiano. Una nuova soluzione immediata per rinforzare la zona mediana della formazione rossonera.

Capitano della Nazionale Under 21, può vantare già una grande esperienza a livello internazionale. Il suo addio al Valencia era già nell’aria da tempo, ma il Milan spera di chiudere subito per l’affare. Saranno ore calde per arrivare al sì definitivo del talentuoso centrocampista spagnolo che è stato già in passato vicino alle big italiane.

Il ds Tare è sempre molto attivo per ingaggiare i migliori prospetti in circolazione: una voglia immensa di anticipare la folta concorrenza in ottica futura. Jashari è sempre più lontano dal Milan dopo un lungo corteggiamento da parte del direttore sportivo rossonero. Un nuovo innesto di qualità per continuare ad ambire a grandi palcoscenici: la nuova occasione da prendere al volo per un intreccio suggestivo dalla Spagna.

Il Milan vorrebbe subito lottare per lo Scudetto per dare filo da torcere a Napoli ed Inter, le protagoniste assolute della passata stagione. I rossoneri si sono subito affidati all’esperienza di Max Allegri per recuperare il terreno perso: la nuova svolta a centrocampo può già arrivare prima di agosto.