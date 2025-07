“La Juventus in un vicolo cieco”: scatta l’allarme rosso per i bianconeri

Una delle protagoniste annunciate del prossimo campionato con la strada particolarmente in salita: ecco il motivo

Settimana che si annuncia fondamentale per i movimenti di mercato di molte big di Serie A, com’è logico che sia. Con riflettori puntati in particolare sulla Juventus, che prova ad aprire un nuovo ciclo all’insegna di risultati importanti, ma non ha ancora visto il proprio mercato decollare.

Potrebbero essere giorni cruciali per la conferma di Kolo Muani in bianconero, uno degli obiettivi principali della sessione in corso. Oltre alla trattativa con il Psg per l’attaccante, ce ne sono altre in corso, ma non va dimenticato come il club abbia già investito in maniera piuttosto importante per diversi riscatti dei prestiti. E adesso, deve attendere la soluzione delle varie situazioni in uscita, da Vlahovic agli altri. Rischiando, però, per certi versi di rimanere intrappolata.

Juventus, mercato bloccato da Douglas Luiz (e non solo): “Chi se lo prende?”

L’allarme sulla situazione bianconera viene lanciato, su ‘Radio Radio’, dall’opinionista Roberto Pruzzo. Il quale non concorda con alcune delle mosse fin qui messe in atto dalla società e ritiene che molto probabilmente la Juventus dovrà provare a migliorarsi, di fatto, con la formazione dello scorso anno.

Secondo l’ex attaccante, la Juventus dovrà essere abile e fortunata a liberarsi degli esuberi, per non ritrovarseli sul groppone economicamente e numericamente: “Conceicao non l’avrei mai preso a quella cifra, doveva costarti la metà. Investimento troppo pesante per un giocatore intermittente. Tudor avrà il compito più che altro di rilanciare i giocatori che non si sono espressi bene lo scorso anno. Non so che soluzioni potrà trovare la Juventus sul mercato, sono in un vicolo cieco, devono cedere, ma come fanno? Douglas Luiz chi se lo prende adesso?“.