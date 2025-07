Inter o Juventus per Donnarumma: c’è la data del ritorno in Serie A

Il portiere della Nazionale è in scadenza tra un anno con il Paris Saint-Germain e l’accordo per il rinnovo con i francesi è al momento lontano

Caso Donnarumma al Paris Saint-Germain, con il portiere della Nazionale che potrebbe anche lasciare questa estate la Francia senza il rinnovo di contratto.

Al momento l’accordo resta lontano con il club campione d’Europa, dopo gli ultimi contatti con l’entourage dell’ex portiere del Milan avvenuti al termine del Mondiale per Club. Donnarumma è in scadenza tra un anno e nel 2026 si libererebbe a parametro zero senza la nuova intesa con il PSG.

Le pretendenti al portiere italiano non mancano: dall’offensiva del Galatasaray, alla corte in Inghilterra delle due squadre di Manchester. City e United infatti potrebbero cambiare tra i pali e hanno messo gli occhi su ‘Gigio’ viste le frizioni con il Paris Saint-Germain.

Juve e Inter alla finestra per Donnarumma: lo scenario per il ritorno in Italia

Gianluigi Donnurumma come dicevamo è in scadenza nel giugno 2026 con il PSG e il prolungamento con i francesi resta al momento lontano. Tanto che la squadra di Luis Enrique si sta cautelando con Chevalier, portiere del Lille che ha un prezzo intorno ai 40 milioni di euro.

Finora è stato il Galatasaray ad essersi mosso con maggiore decisione per Donnarumma, offrendo un ricco ingaggio all’ex portiere del Milan. Occhio però alle big inglesi, con United e City intenzionate a rimpiazzare tra i pali rispettivamente Onana ed Ederson. Donnarumma sarebbe uno dei primi nomi sulla lista delle due società di Manchester, che potrebbero accontentarlo mettendo sul piatto i 12 milioni netti di stipendio che l’ex l’estremo difensore chiede al Paris Saint-Germain per il rinnovo. Cifre decisamente fuori portate per le italiane, anche se a un anno dalla scadenza il PSG chiederebbe un assegno inferiore rispetto ai 50 milioni di euro della reale valutazione del portiere classe ’99 come riporta ‘Repubblica’.

Inter e Juventus restano alla finestra e potrebbero rifarsi sotto tra un anno se Donnarumma dovesse comunque terminare l’avventura con i francesi e andare in scadenza. Nelle scorse settimane l’agente Raiola aveva confermato l’interesse dei nerazzurri per il suo assistito, ma allo stesso tempo aveva smentito per il momento un assalto concreto della ‘Beneamata’ per uno possibile sbarco a Milano di ‘Gigio’.