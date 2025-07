Donnarumma-Inter, l’agente Raiola ha appena lasciato la sede – Calciomercato.it

Movimenti intorno alla sede nerazzurro. Il procuratore ha detto la sua sul futuro di Donnarumma

Si è chiusa nella maniera peggiore possibile l’esperienza al Mondiale per Club del Paris Saint Germain. I transalpini, grandi favoriti della vigilia hanno perso in malo modo a finalissima contro il Chelsea.

Tre gol incassati ed un post gara estremamente concitato per Gigio Donnarumma che è stato tra i protagonisti di un parapiglia a partita conclusa che ha presto fatto il giro del web.

L’estremo difensore della Nazionale è apparso tra i più adirati per quanto accaduto a margine del triplice fischio ed in fondo ad un match che non ha mai realmente avuto storia. Intanto arrivano novità proprio sul futuro del numero uno del PSG.

Intanto Enzo Raiola, agente tra gli altri anche del portiere italiano, oggi pomeriggio è stato nella sede dell’Inter per il futuro di Cocchi: il giovane laterale è tra la cessione in prestito o una permanenza nell’Under 23.

Calciomercato, Inter-Donnarumma: “Non abbiamo parlato di lui”

All’uscita lo stesso Raiola è stato intercettato dopo il summit e ha parlato anche di Donnarumma: “Non abbiamo parlato di Donnarumma. L’Inter poi ce l’ha un portiere ed è tutto tranquillo. Non abbiamo mai parlato di Gigio, con l’Inter non è mai partito nessun discorso“.

Al netto del nome di Donnarumma è quindi un altro il motivo della visita dell’agente nella sede del club meneghino.

Ed ancora: “Stiamo parlando di qualche ragazzino per l’Under 23. Cocchi? Stiamo facendo alcune valutazioni, ci sono delle richieste interessanti. Stiamo valutando il suo futuro: se sia giusto che resti qua o se sia meglio un’esperienza fuori. Ci sono delle squadre sia all’estero che in Italia”