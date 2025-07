Inter, nuovo mediano per Chivu: c’è l’ok di Marotta

Nuovo intreccio in Serie A per rinforzare il centrocampo di Chivu. Spunta la nuova destinazione targata Inter per lui: la svolta per Beppe Marotta

La dirigenza nerazzurra non vede l’ora di regalare nuovi innesti di qualità per incrementare il tasso tecnico del centrocampo dell’Inter. Ecco la nuova occasione in Serie A: serve l’assalto definitivo del presidente Marotta, scopriamo i nuovi dettagli.

Novità interessanti in casa Inter per puntellare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. La squadra nerazzurra è tornata al lavoro per trovare la quadra con il nuovo allenatore scelto per il post Simone Inzaghi. Saranno ore intense per chiudere subito per nuovi innesti di qualità nella zona centrale del calcio. Spunta l’ok del presidente Beppe Marotta che è riuscito anche a trattenere Calhanoglu: verso l’addio c’è Asllani pronto a fare subito le valigie. Un nuovo intreccio di calciomercato per essere ancora più protagonista in Serie A: ecco la nuova svolta per la mediana di Chivu.

Calciomercato Inter, nuova svolta in Serie A: occasione per Chivu

La dirigenza nerazzurra è pronta a sferrare il nuovo assalto vincente a centrocampo. Pronto il nuovo colpo a centrocampo per dare maggiore alternativa all’allenatore dell’Inter per affrontare la lunga stagione nel migliore dei modi.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei mediani per il futuro in casa Inter c’è il danese Morten Frendrup. Classe 2001, non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità. Chivu lo vorrebbe subito per lavorare insieme a lui fin dai primi giorni di ritiro: il giocatore del Genoa resta la prima scelta per la mediana nerazzurra.

Saranno ore calde in casa Inter per scegliere ancora i migliori profili sul fronte calciomercato. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata. L’Inter vorrebbe tornare a competere in ogni competizione come ha dimostrato in questi anni. Il lavoro per Chivu non sarà così semplice sostituendo così Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri.

Una nuova destinazione tanto ambita per il centrocampista danese che è cresciuto calcisticamente nel campionato italiano. Ora il presidente Marotta può sferrare l’assalto definitivo in ottica futura: ormai ci siamo per la nuova operazione di mercato in Serie A. Una voglia immensa per sposare il progetto dell’Inter per vivere così anche notti magiche in Champions League.