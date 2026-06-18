Show al Mondiale con l’Olanda e possibile futuro in Serie A: è uno dei preferiti di Gasperini

Tra gli obiettivi di mercato della Roma c’è anche un esterno che si è messo decisamente in mostra nella prima partita disputata con l’Olanda. Gasperini lo vuole per affiancarlo al connazionale Malen

Da sempre, soprattutto nelle edizioni più recenti del nuovo millennio, il Mondiale di calcio ha rappresentato un’occasione favorevole per quei club interessati a rinforzarsi nella concomitante sessione estiva di calciomercato. Quello del 2026 non farà eccezione e le prime partite hanno già messo in mostra calciatori ambiti anche da club di Serie A.

Tra le squadre di A che si muoveranno sul mercato c’è sicuramente la Roma, alla ricerca un esterno per rinforzare l’attacco in vista di una stagione che segnerà il ritorno in Champions League dei giallorossi. Con Soulé destinato all’addio, due sono gli obiettivi per il ruolo individuati dalla Roma ovvero Mason Greenwood dell’Olympique Marsiglia e Crysencio Summerville, ala olandese del West Ham.

Quest’ultimo, a differenza del collega, sta disputando il Mondiale e la sua prima partita ha fatto capire ulteriormente perché Gasperini voglia puntare su di lui. Summerville ha velocità, scatto, una spiccata propensione al dribbling e un ottimo tiro. Tutte capacità che ha mostrato nel gol segnato al Giappone per il provvisorio vantaggio dell’Olanda con una conclusione a giro da posizione defilata che non ha lasciato scampo a Suzuki. Un esterno alla Lookman potremmo dire che può integrarsi benissimo nello schieramento di Gasperini.

Summerville che è sul mercato. Sembra alquanto improbabile infatti che l’esterno possa rimanere al West Ham dopo la retrocessione in Championship. Un epilogo che non influisce sulla valutazione dell’olandese che è di almeno 40 milioni, cifra che la Roma può ricavare da una cessione eccellente (quella di Kone su tutte). La concorrenza non manca. Su Summeville c’è anche il Manchester United (altro club che tornerà in Champions) e pare si sia mosso anche il PSG. Due club che non avrebbero problemi ad accontentare le pretese di un West Ham destinato a perdere uno dei suoi calciatori più rappresentativi.

Le prossime partite di Summerville ai Mondiali 2026

Summerville tornerà in campo con l’Olanda sabato 20 giugno alle 19 contro la Svezia. A seguire, ultima partita del girone, venerdì 26 giugno all’1 con la Tunisia. Dopo il pari con il Giappone, gli olandesi non possono permettersi altri passi falsi con la Svezia, prima classificata con 3 punti grazie al 4-1 rifilato alla Tunisia. Nel tabellone dei sedicesimi, le prime due classificate del gruppo dell’Olanda affronteranno la prima e la seconda del girone C che comprende Brasile, Marocco, Scozia e Haiti.