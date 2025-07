Inter, nuovo intreccio con il Parma: dipende da Lookman

L’Inter non vede l’ora di essere protagonista con nuovi innesti di qualità. Spunta la nuova soluzione, ma dipenderà dal futuro di Lookman: la verità

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per ultimare gli ultimi colpi in vista della prossima stagione. Chivu ha chiesto ulteriori rinforzi per mirare sempre più in alto: una voglia pazzesca di essere competitivi ancora in Italia e in Europa. Il nuovo percorso sarà più difficile rispetto al passato, ma i nerazzurri ci proveranno fino alla fine. Spunta il nuovo intreccio da Parma: non c’è soltanto Leoni nel mirino di Marotta.

Una nuova soluzione in vista della prossima stagione in casa nerazzurra. Il presidente Beppe Marotta cercherà di allestire una rosa competitiva per l’immediato futuro dimenticando le ultime disfatte dell’anno passato. Un nuovo intreccio suggestivo in casa Parma: nel mirino c’è sempre il giovane difensore classe 2006 Giovanni Leoni, ma tutto può cambiare nelle prossime ore. Saranno ore intense per arrivare subito alla nuova destinazione in Italia: ecco chi potrebbe arrivare per vestire subito la prestigiosa maglia nerazzurra.

Calciomercato, nuova occasione da Parma: non solo Leoni

Come svelato dal Ct Lucescu ad Antena Sport Dennis Man è pronto a cambiare aria dicendo addio al Parma. L’esperto manager romeno ha rivelato come stia cercando una nuova destinazione l’attaccante del Parma: “Potrebbe giocare così anche le Coppe europee”. Negli ultimi anni ha sposato appieno il progetto del club ducale, ma ora è pronto a vivere nuove avventure lontano da Parma. Anche l’Inter potrebbe pensare a lui in caso di mancato arrivo di Ademola Lookman: il fantasista romeno non vede l’ora di sbarcare in una big.

Anche l’allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, lo conosce molto bene visto che è un suo connazionale. Al momento non c’è una trattativa vera e propria, ma si tratta soltanto di una suggestione di calciomercato. Man vorrebbe essere protagonista anche in Europa per una nuova soluzione di mercato: tutta la verità proveniente da Parma con l’immediato addio del fantasista del club ducale.

Saranno ore frenetiche per arrivare così alla nuova decisione per il prosieguo della sua carriera in Serie A. Il talento romeno cercherà di lasciare immediatamente Parma per un’occasione da cogliere al volo. Ormai ci siamo per arrivare alla fumata bianca tanto attesa dopo gli anni anche vissuti in Serie B. Tutto può succedere nelle prossime ore.