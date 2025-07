Blitz per Leoni: lo scambio beffa l’Inter

Il difensore del Parma continua ad essere cercato dalle big italiane. E i nerazzurri rischiano di essere beffati ancora una volta sul calciomercato

L’Inter è molto attiva sul calciomercato. In viale della Liberazione si sta lavorando su diverse trattative sia in entrata che in uscita e si spera di poter chiudere le operazioni in davvero poco tempo. Le priorità dei nerazzurri in questo momento sono Lookman e Leoni anche se si tratta di due operazioni non semplici e con il rischio beffa.

Su Lookman, come raccontato, c’è stato l’inserimento del Napoli. I partenopei avrebbero messo sul piatto una proposta di 5 milioni di euro al giocatore. Per il momento il nigeriano aspetta i nerazzurri, ma la pista che porta alla squadra di Conte è da tenere in considerazione. Ma l’Inter rischia di essere beffata anche su Leoni. Un club si è inserito con forza sul difensore e con lo scambio potrebbe andare a superare i nerazzurri in questo calciomercato.

Calciomercato: niente Inter, Leoni va in un’altra big

Il futuro di Leoni è ancora tutto da scrivere. Il Parma spinge per confermarlo in rosa, ma le sirene delle big italiane si fanno sempre più insistenti. Una operazione comunque non semplice visto che i Ducali chiedono 30-35 milioni per liberare il classe 2006. Fino ad oggi nessuna è arrivata a questa cifra e quindi si tratta una operazione non semplice.

L’Inter resta in pole position, ma attenzione all’inserimento della Juventus. Secondo le informazioni di Tutto Juve, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto una maxi operazione per convincere il Parma a lasciar andare Leoni. Si parla di un inserimento di Miretti nella trattativa e non si esclude uno tra Rouhi e Adzic (o magari entrambi). Una proposta che potrebbe portare la Vecchia Signora a superare l’Inter nella corsa di calciomercato al centrale.

Per il momento si è nel campo dell’ipotesi. La trattativa per Leoni non è assolutamente facile, ma la Juventus potrebbe sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto una operazione importante di calciomercato e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco per diverso tempo.

Mercato: testa a testa Inter-Juventus per Leoni

Con il Milan che sembra essere ormai fuori dai giochi, per Leoni è pronto un testa a testa fra Inter e Juventus in questo calciomercato. I bianconeri potrebbero anticipare i nerazzurri proponendo tre giocatori in cambio.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà questa vicenda e se la Juventus riuscirà ad avere la meglio sull’Inter nella corsa a Leoni.