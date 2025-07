Cessione chiusa in Serie A: 15 milioni all’Inter

L’Inter insiste per il colpaccio Lookman e intanto lavora anche sulle cessioni per incassare un prezioso tesoretto per i colpi in entrata

Settimana decisiva in casa Inter per Ademola Lookman, l’oggetto dei desideri di Chivu per andare a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo e formare un tridente da sogno insieme a Thuram e capitan Lautaro Martinez.

L’Inter spinge e punta a strappare il sì dell’Atalanta, che per il suo gioiello però non indietreggia e chiede almeno 50 milioni di euro. I nerazzurri di Milano non sono andati oltre a un’offerta da 40 milioni e nei prossimi giorni rilanceranno avvicinandosi a una cifra fissa intorno ai 45 con i bonus.

Lookman resta una delle proprietà di Chivu, che oltre al Pallone d’Oro africano tiene sempre calda la pista che porta a Leoni per svecchiare la retroguardia. Un tesoretto importante per l’Inter per i movimenti in entrata arriverebbe dalla cessioni, con diversi elementi fuori dai piani della dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Asllani ‘promesso sposo’ del Sassuolo

L’Inter sta lavorando anche per piazzare quei giocatori non funzionali al progetto e la scorsa settimana ha chiuso per le partenze di Buchanan e Stankovic.

Il canadese, mai protagonista in nerazzurro, tornerà a titolo definitivo al Villarreal che verserà circa 9 milioni nelle casse di Oaktree oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Dal Club Brugge per il figlio d’arte, invece, Marotta incasserà altri 10 milioni di euro con l’Inter che si è riservata un doppio diritto di recompra. Tesoretto prezioso e utile appunto nella doppia offensiva per Lookman e Leoni, che il club vicecampione d’Europa potrebbe rimpinguare con l’addio di Kristjan Asllani. L’albanese ha puntato i piedi rifiutando l’estero e la proposta del Real Betis, vista la volontà di restare in Serie A.

In Italia c’è una squadra in particolare che sta pressando per l’ex Empoli: “L’Inter lo ha promesso e ceduto al Sassuolo per 15 milioni, ma il tentennamento del centrocampista può creare problemi“, ha rivelato Ciro Venerato intervenendo alla ‘Domenica Sportiva’. Adesso l’obiettivo dei nerazzurri sarà quello di convincere Asllani ad accettare la corte degli emiliani e passare all’incasso.