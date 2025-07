Calciomercato: è fatta per il nuovo McTominay, segnerà tanto

Una nuova soluzione di calciomercato per arrivare subito al nuovo McTominay. Spunta l’occasione da urlo in vista del futuro: ecco lo scozzese in Serie A

Saranno ore calde nel campionato italiano con nuovi innesti di spessore internazionale. Un momento decisivo per incrementare il tasso tecnico a centrocampo: spunta l’idea del nuovo McTominay, lo scozzese è pronto a seguire le orme dell’esperto centrocampista del Napoli.

Le big italiane sono al lavoro per puntellare le rispettive rose del futuro. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato con il centrocampista scozzese in Serie A: ecco l’affare a sorpresa per ben 10 milioni di euro. Saranno ore calde per arrivare così alla nuova decisione in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per la fumata bianca. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare al sì definitivo sull’operazione dalla Scozia. Un intreccio suggestivo per il nuovo McTominay che, nonostante la giovane età, è stato già protagonista nella passata stagione con due gol ed otto assist vincenti.

Calciomercato, spunta il nuovo centrocampista scozzese: l’affare in Serie A

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Bologna ha messo nel mirino un giovane centrocampista scozzese considerato il nuovo McTominay. Si tratta di Lennon Miller di appena 18 anni che è stato protagonista con la maglia del Motherwall: sarà uno dei sostituti di Oussama El Azzouzi e Michel Aebischer pronti a dire addio.

Classe 2006, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo: in questa stagione ha lavorato sia come mediano che come trequartista segnando ben due reti con otto assist vincenti. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro con il ds Sartori pronto a sferrare l’assalto vincente.

Una voglia immensa di compiere il definitivo passo di qualità per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova destinazione suggestiva in Serie A con il Bologna che continua a mirare in alto: con Immobile e Bernandeschi il tasso tecnico è aumentato sempre di più, ma non è finita qui.

In casa rossoblu si continua a sognare in grande per ambire anche ad un posto in Champions League com’è avvenuto nella stagione di Thiago Motta. Ora Miller dovrà prendere la sua decisione definitiva in vista del futuro: il centrocampista scozzese potrebbe così emulare il percorso di Scott McTominay, che ha già trionfato in Serie A vincendo un campionato con il Napoli.