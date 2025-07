Buongiorno, i 3 mesi di stop e il fastidio da superare: le novità sul rientro dall’infortunio | CM.IT

Da tre mesi è fermo per infortunio, Alessandro Buongiorno è a lavoro per tornare a disposizione di Conte: l’obiettivo e i tempi di recupero

Quasi 100 giorni lontano dal calcio giocato, da una partita vera. Alessandro Buongiorno sta facendo di tutto per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione e per superare alcuni problemi fisici è stato persino sottoposto ad un intervento chirurgico.

Il centrale del Napoli e della Nazionale è stato regolarmente convocato in ritiro a Dimaro, ma ha trascorso i 10 giorni allenandosi lontano dal gruppo. Come specificato dal Napoli e dall’allenatore Antonio Conte in conferenza stampa, Buongiorno è stato posto sotto ai ferri per un intervento, per superare la pubalgia che lo ha tenuto fermo nel finale di stagione.

Buongiorno e l’infortunio costato caro: tutto su quella maledetta Primavera

Bisogna fare un salto nel tempo per capire che Alessandro Buongiorno ha attraversato una stagione davvero complicata dal punto di vista fisico. Era il leader della difesa, almeno fino allo scorso Natale. Nel giorno della cena di squadra, il difensore si è infortunato in allenamento procurandosi una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Nel momento migliore, si è dovuto fermare.

Senza Buongiorno, il Napoli ha inanellato una serie di vittorie. Juan Jesus è stato un ottimo sostituto. Una volta tornato a disposizione, Alessandro ha un po’ faticato prima di riacquistare quella sicurezza che lo contraddistingueva. A peggiorare le cose, è arrivato il problema agli adduttori della coscia destra. Un infortunio sottovalutato un po’ da tutti, perché dopo 3 settimane di stop, è rientrato contro l’ex squadra, il Torino.

Proprio in quell’occasione, il 27 aprile, dopo uno scatto sulla fascia sinistra ha alzato bandiera bianca allo scoccare dell’ora di gioco. Uno scatto che gli è costato il finale di stagione e l’inizio della preparazione di quella nuova. L’intero staff è consapevole di aver forzato per il rientro anticipato e ora non vuole commettere gli stessi errori fatti in quella maledetta Primavera.

Il rientro di Buongiorno

Alessandro Buongiorno è riuscito ugualmente a vincere lo Scudetto. E prima di cominciare questa intensa annata piena di impegni, assieme allo staff medico, ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per mettere alle spalle la pubalgia. Era stato persino convocato da Spalletti per gli impegni in Nazionale, salvo poi accordarsi con i medici e ritornare a casa.

Come raccolto da Calciomercato.it, il piano per il rientro in campo procede come da programma. A Castel di Sangro ci aspettiamo un recupero graduale, Buongiorno sarà messo in condizione di allenarsi in gruppo nei prossimi 14 giorni. L’obiettivo è rientrare tra i convocati per la prima giornata di campionato, in programma a Reggio Emilia contro il Sassuolo il 23 agosto.