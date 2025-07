Milan, Tare vola a Madrid: nuovo affare con Perez

Una nuova occasione in casa Milan per il ds Tare che è pronto a sbarcare a Madrid. Spunta il nuovo intreccio con il Real: affare a sorpresa

Una nuova occasione da prendere al volo per l’immediato futuro. Il Milan non intende badare a spese per puntellare la rosa a disposizione di Max Allegri: un momento decisivo per continuare il percorso di crescita della squadra rossonera. Il ds Tare può sbarcare subito a Madrid per una nuova operazione di mercato: l’intreccio decisivo.

La dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente i profili per il Milan targato Max Allegri. Una nuova occasione in casa Real per allestire una rosa competitiva con l’obiettivo di lottare per lo Scudetto: la qualificazione in Champions League può essere subito alla portata della squadra rossonera. Subito l’allenatore livornese ha trovato la quadra come si evince dalle prime sfide del Milan: una nuova occasione da cogliere al volo in casa Real Madrid.

Calciomercato Milan, nuova occasione da Madrid: l’intreccio per Allegri

Il ds Tare ha le idee chiare per rinforzare la rosa a disposizione in vista della prossima stagione per competere con le big italiane. L’obiettivo è quello di tornare il prima possibile a vivere notti magiche in campo internazionale: ecco la nuova occasione da Madrid.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Fran Garcia è il primo nome sulla lista del ds Tare per rinforzare ancora le corsie esterne di Max Allegri. Il terzino spagnolo è stato protagonista al Mondiale per Club: il classe 1999 è pronto a vivere un’avventura in Serie A.

Il presidente Florentino Perez potrebbe pensare così alla sua nuova cessione: già in passato è stato accostato alle big della Serie A. Ora potrebbe arrivare subito la fumata bianca in vista del futuro: una nuova operazione di mercato per ambire a grandi palcoscenici.

Fran Garcia potrebbe così subito accettare la destinazione targata Milan. Una nuova occasione da cogliere al volo per ambire a grandi palcoscenici. La dirigenza rossonera è al lavoro per puntellare la rosa di Max Allegri con innesti di qualità assoluta: la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma tutto dipenderà dall’ultima parola del presidente Florentino Perez. Il terzino spagnolo del Real Madrid continua a valutare la possibilità Milan nonostante l’arrivo di Estupinan in casa rossonera. Una nuova svolta in Serie A per mirare sempre più in alto.