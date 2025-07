Calciomercato, Bailly sbarca in Serie A: c’è solo un ostacolo

Una nuova occasione di calciomercato in Serie A: spunta l’intreccio di alcuni intermediari italiani che hanno proposto l’ex United. Il dettaglio per l’affare

Un’operazione di calciomercato da monitorare attentamente nelle prossime ore. Pochi minuti fa è arrivata la svolta per l’ex United: ha vissuto anni memorabili in Premier League e in Liga spagnola, ma ora potrebbe concretizzarsi il suo arrivo in Serie A.

Saranno ore calde per le big italiane sempre molto attive sul fronte calciomercato. Un intreccio decisivo per l’ex difensore del Manchester United che non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. Attualmente svincolato, è pronto per firmare con un club italiano: scopriamo gli ultimi dettagli dopo l’annuncio arrivato pochi minuti fa dall’esperto di calciomercato su X. Una voglia immensa di intraprendere un nuovo percorso sorprendente: nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per la futura operazione in Italia.

Calciomercato, nuova svolta in Serie A: l’occasione per l’ex United

Una nuova occasione da cogliere al volo per rinforzare la retroguardia dei club italiani. Spunta anche il profilo dell’ex difensore del Manchester United.

Come svelato dall’esperto di calciomercato di SportMediaset, Orazio Accomando, alcuni intermediari italiani hanno proposto Eric Bailly a due club italiani come Cagliari e Cremonese. L’ostacolo principale resta l’ingaggio dell’ivoriano che si aggira attorno a 1 milione di euro. Una nuova svolta per il difensore che vanta una grande esperienza a livello internazionale: ha giocato nei principali campionati europei, ma ora vorrebbe subito sposare un nuovo progetto avvincente in Serie A.

Una voglia immensa per arrivare subito a vivere momenti emozionanti in Italia. Le prossime ore saranno decisive per conoscere così la sua prossima destinazione: l’ex difensore del Manchester United non vede l’ora di iniziare una nuova avventura. Saranno giorni frenetici per arrivare alla fumata bianca del difensore ivoriano sempre alla ricerca di una sfida entusiasmante.

Tutto si deciderà a breve per continuare il percorso entusiasmante a livello internazionale. Bailly non vede l’ora di firmare con una squadra italiana per mettersi al servizio dei più giovani. Ecco la nuova occasione in Serie A per il centrale ivoriano che ha giocato sia in una difesa a tre che a quattro: a breve può arrivare la fumata bianca. Una voglia immensa per prendere una nuova decisione in ottica futura: ormai ci siamo per l’ok definitivo.