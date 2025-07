Sorpresa Calhanoglu: lo spettro cessione non è svanito

Inter, il centrocampista turco resta al centro delle voci di mercato: spunta un retroscena

Prima le voci di mercato, poi l’incontro riappacificatore con Lautaro Martinez dopo quelle che erano state le parole al veleno pronunciate dall’argentino.

Ora però il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più a tinte nerazzurre. Lo stesso giocatore turco ha confermato che resterà all’Inter. Anche se emergono retroscena di mercato che potrebbero portare a nuove evoluzioni prima della fine della sessione estiva. Il primo retroscena riguarda l’interesse del Galatasaray. Il club turco non ha mai presentato una proposta all’Inter, ma ha sempre seguito con attenzione il centrocampista, sognando di portarlo ad Istanbul.

Il vero scoglio, comunque, è stato lo stipendio del centrocampista. Nell’ultimo rinnovo milanese ha spuntato un premio per la qualificazione in Champions che vale 1 milione di euro netto. Ciò significa che la sua busta paga pesa per 7,5 milioni netti con la prospettiva di arrivare a otto con gli altri bonus stagionali. Con questi presupposti il dialogo con il Galatasaray si è subito arenato.

Rinnovo lontano, Calhanoglu resta in bilico

Una cifra troppo alta, soprattutto se si tiene conto del fatto che il primo obiettivo in casa turca era la permanenza di Osimhen. Calhanoglu quindi resta in nerazzurro, ma per gazzetta.it può essere solo una permanenza temporanea.

Al momento è difficile pensare ad un ulteriore rinnovo interista per Calhanoglu, tanto più che la proprietà Oaktree ha dato un mandato molto chiaro al presidente Marotta e al suo staff: ringiovanire. Ecco perché, se non quest’estate, quantomeno a stagione in corso, la situazione potrebbe subire nuove evoluzioni. Con la scadenza del contratto all’orizzonte le opportunità per il giocatore saranno ancor più allettanti e meno costose per gli acquirenti. Sarà interessante, allora, vedere quanto terrà la linea difensiva dei vertici interisti. Il mantra della proprietà è chiaro e non va escluso che nei prossimi mesi le sirene di mercato tornino a distrarre il centrocampista.