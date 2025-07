“Resto all’Inter”: Calhanoglu ha svelato tutto – calciomercato.it

Il centrocampista turco all’arrivo ad Appiano ha parlato rapidamente del suo futuro in nerazzurro: la situazione in vista della prossima stagione

In casa Inter si riparte da Hakan Calhanoglu, almeno stando alle parole espresse dallo stesso centrocampista turco questa mattina all’arrivo ad Appiano Gentile.

Dopo le tante voci e polemiche su un suo possibile addio è stato lo stesso centrocampista nerazzurro a dire la sua sul presente e sul futuro: “Sono stato sempre in contatto con la società, anche se le mie vacanze non sono state facili. Ho fatto tutta la preparazione e sono tornato nelle migliori condizioni. Sono contento di essere tornato, mi mancava, e ora sono pronto”.

Calciomercato Inter, Calhanoglu resta: arriva l’annuncio

Sulle voci di questa estate Calhanoglu ha ammesso: ” Ogni anno succede, ci sono tante voci e speculazioni, questa volta qualcuna in più rispetto al solito. Prima di parlare volevo aspettare di tornare a Milano, anche per rispetto dei tifosi. Sono contento e ho sempre detto di voler restare all’Inter”

Ecco il video:

🎥 #Inter – Hakan #Calhanoglu al ritorno ad Appiano: “Ci sono state tante speculazioni, ma io sono felice e resto all#Inter. Con la società siamo stati sempre in contatto, tutto chiarito con #Lautaro. Rinnovo? Speriamo. Sono pronto a ripartire con l’Inter” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/e6ZlXsqIQP — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 23, 2025

Calhanoglu ha quindi risposto anche ad una domanda sul rinnovo: “Speriamo, vediamo. Ora vediamo cosa succede in questi anni ma il mio obiettivo è essere lì vincere trofei qui”.

Ed infine: “Ho parlato già con Lautaro, siamo professionisti e maturati, è tutto chiarito. Non c’è problema. Quando torna il capitano lo abbracciamo e basta. Ora sta in vacanza, è giusto così. Eravamo pieni con la testa, ma adesso siamo tutti rilassati e guardiamo in avanti”.