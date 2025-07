Milan, svolta per il nuovo centrale: Liverpool anticipato

Una nuova occasione di mercato in casa Milan per anticipare le big europee. C’è anche il Liverpool sul giocatore, ecco la svolta in Serie A

Saranno ore intense per ingaggiare il forte centrale difensivo pronto a cambiare subito squadra. I Reds sono alla ricerca di un valido innesto di qualità per Arne Slot, ma Max Allegri vorrebbe subito averlo a disposizione in vista del futuro. Un intreccio suggestivo di calciomercato per sognare sempre più in grande.

Una nuova svolta in casa Milan per ingaggiare subito il difensore che piace anche molto al Liverpool. Un’altra idea suggestiva di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici: spunta così l’affare da urlo in Serie A, i rossoneri potrebbero inserire anche una pedina di scambio per abbassare le pretese. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare alla fumata bianca tanto desiderata in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, nuovo intreccio in Serie A: idea scambio

Come svelato da Sport Mediaset Giovanni Leoni resta nel mirino del Milan, ma occhio alla destinazione Liverpool. L’Inter, molto attenta sul giocatore, ha fatto un passo indietro per ingaggiare subito invece Ademola Lookman. L’obiettivo numero uno del calciomercato nerazzurro è proprio l’attaccante nigeriano dell’Atalanta: una nuova svolta in casa rossonera per anticipare la folta concorrenza per il difensore classe 2006.

Il ds Tare è molto attivo sul fronte calciomercato per regalare subito nuovi innesti di spessore a Max Allegri. Una nuova occasione in vista della prossima stagione: Leoni si è messo in mostra negli ultimi mesi in Serie A con prestazioni da applausi contro attaccanti del calibro di Vlahovic e Lukaku. Il giovane talento del Milan, Mattia Liberali, potrebbe essere una contropartita tecnica da inserire nell’affare con il Parma.Una nuova decisione arriverà soltanto nei prossimi giorni, ma Leoni resta nel mirino dei rossoneri.