Kolo Muani al Milan: scambio col PSG e Juventus mani vuote

La Juve non riesce a trovare l’accordo per il ritorno sotto la Mole dell’attaccante francese: sgarbo alla ‘Vecchia Signora’ da parte dell’ex Allegri

Il Milan è impegnato nella tournée in Asia e intanto cerca un nuovo centravanti per accontentare Massimiliano Allegri e rinforzare l’attacco del ‘Diavolo’.

Gimenez non convince del tutto l’allenatore livornese, che ha dato mandato a Tare e alla dirigenza di trovare sul mercato un bomber in grado di arricchire il reparto offensivo dei rossoneri in vista della prossimale stagione.

Nel mirino di Allegri c’è in particolare Dusan Vlahovic, esubero di lusso alla Juventus e in uscita dalla Continassa. Il nuovo tecnico milanista conosce benissimo il bomber serbo dopo l’esperienza in bianconero e vorrebbe ripotarlo alle sue dipendenze anche a Milano.

Calciomercato Juve, pericolo Milan per Kolo Muani: scambio con Gimenez

La Juve sta cercando una sistemazione per piazzare Vlahovic, che non rientra nei piani della dirigenza della Continassa e del tecnico Tudor. Il Dg bianconero Comolli vorrebbe incassare circa 20 milioni dalla partenza dell’ex Fiorentina per non registrare una minusvalenza a bilancio, con il Milan che stando a ‘Repubblica’ potrebbe mettere sl piatto un assegno intorno ai 18 milioni di euro.

Per Vlahovic servirebbe inoltre una buonuscita da parte della ‘Vecchia Signora’ visto l’oneroso ingaggio da 12 milioni netti a stagione, scenario questo che complica però un’eventuale trattativa. Così il Milan sta esplorando altre piste e sul taccuino del Ds Tare ci sarebbe anche Randal Kolo Muani, sfidando la stessa Juventus per il nazionale francese. Il ‘Diavolo’ sarebbe interessato al centravanti del Paris Saint-Germain, con i bianconeri che stanno provando a ripotarlo a Torino. Con il PSG però non c’è l’accordo, visto che i campioni d’Europa vorrebbero cedere a titolo definitivo il giocatore o avere garanzie sull’obbligo di riscatto.

Il Milan così potrebbe inserirsi nella trattativa e beffare la Juventus per Kolo Muani, offrendo al Paris Saint-Germain uno scambio con Gimenez. Il bomber francese, che nell’ultima stagione ha messo a segno 10 reti con la maglia bianconera, piace anche in Inghilterra.