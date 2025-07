Juventus, maxi scambio con la Roma: McKennie la chiave

Saranno ore calde in casa Juventus per un nuovo intreccio in Serie A. Spunta il nuovo maxi scambio con la Roma: c’è anche McKennie come contropartita vincente

Novità interessanti per il futuro della squadra bianconera. La Juventus è sempre molto attiva per puntare in alto: pochi minuti fa è arrivata la svolta decisiva per il nuovo intreccio con la Roma. Il dg Comolli è scatenato sul fronte calciomercato per anticipare la folta concorrenza per i prossimi innesti di spessore internazionale.

Una nuova soluzione immediata per rinforzare il centrocampo di Tudor con il maxi scambio a sorpresa con la Roma: scopriamo i nuovi dettagli per la futura operazione con il club giallorosso. Nella trattativa spunta così anche il profilo di Weston McKennie che è pronto a dire addio ai bianconeri dopo i problemi contrattuali: ecco tutta la verità per l’immediato.

Juventus, nuovo affare in Serie A: maxi scambio nella Capitale

In casa bianconera si continua a sognare in grande con innesti di qualità. Una nuova soluzione immediata per il futuro della Juventus: una nuova soluzione per aggirare subito l’ostacolo a centrocampo.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Juventus Tudor vorrebbe altre due rinforzi a centrocampo. Spunta il nuovo maxi scambio con la Roma: piace da tempo il centrocampista giallorosso, Bryan Cristante, con il possibile inserimento nella trattativa dell’americano McKennie che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club bianconero.

La società capitolina vorrebbe inserire nell’affare il centrocampista Lorenzo Pellegrini, ma il suo profilo non piace attualmente al dg Comolli. Una nuova mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: la Juventus è pronta a sferrare l’assalto vincente nei prossimi giorni per puntellare così il centrocampo a disposizione di Tudor.

Capitan Pellegrini ritornerà a correre a breve dopo il lungo infortunio al ginocchio che l’ha costretto ad una lunga riabilitazione. Il dg Comolli ora dovrà pensare subito al nuovo affare a centrocampo per innalzare il tasso tecnico della mediana bianconera. Un nuovo intreccio suggestivo di calciomercato per accontentare tutte le parti coinvolte: McKennie è pronto a salutare la Juventus a causa delle divergenze a livello contrattuale.

Cristante ha attraversato un momento terribile con la Roma, ma ora con l’arrivo di Gasperini le cose potrebbero subito cambiare in positivo. Una nuova idea di scambio avvincente in Serie A: staremo a vedere cosa succederà.