Juventus, UFFICIALE: nuovo infortunio per Milik

Comunicato del club bianconero sul centravanti polacco: “incidente fortuito in palestra”. Ecco i tempi di recupero

Finite le vacanze dopo il Mondiale per Club che ha tenuto impegnata la Juventus fino allo scorso 1 luglio, da ieri i giocatori bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per iniziare il ritiro precampionato agli ordini di Igor Tudor e del suo staff. Tutti tranne Douglas Luiz, il quale ha deciso di non presentarsi e che per questo verrà multato. Si è finalmente rivisto anche Arkadiusz Milik, fermo da oltre un anno per i vari infortuni.

Ma lo sfortuna del centravanti polacco non è ancora finita! Come si legge sul comunicato ufficiale pubblicato dal sito della Juve, infatti, “Milik ha subito ieri una ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra. La prognosi stimata è di circa 7 giorni, soggetta all’evoluzione della ferita“. L’ex Napoli resta sul mercato, nella speranza che un club sia disposto a scommettere su di lui, magari in prestito per rilanciarlo.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, invece, il portiere Perin (altro giocatore in partenza) ha svolto lavoro differenziato ed è vicino al recupero totale. Prosegue invece il percorso di riabilitazione di Kelly e del lungo degente Cabal. Ci vorrà più tempo, infine, per l’altro difensore Savona, il quale sta facendo delle terapie specifiche.