Juventus, arriva l’attaccante grazie a Vlahovic: scambio in Premier

La Juventus è al lavoro per continuare a regalare nuovi innesti di qualità a Dusan Vlahovic. Una nuova voglia per ambire a grandi palcoscenici: spunta lo scambio in Premier

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic. Una situazione da risolvere in tempi brevi per voltare definitivamente pagina: un’idea suggestiva per ambire a grandi palcoscenici. Può spuntare così anche un maxi scambio decisivo in Premier League: l’occasione da cogliere al volo in vista della prossima stagione.

La dirigenza bianconera dovrà valutare con attenzione il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus dovrà trovare subito una nuova soluzione in ottica futura: ecco la nuova occasione da cogliere al volo. Una nuova decisione in vista della prossima stagione per puntare in alto: urgono rinforzi di qualità per essere protagonisti anche in Champions League. Tudor dovrà trovare subito la quadra per ambire a grandi palcoscenici: un nuovo scambio possibile grazie all’inserimento nella trattativa di Dusan Vlahovic.

Calciomercato, svolta in attacco: l’occasione in Premier

Una nuova destinazione in Premier League per l’attaccante serbo. Ancora un’idea avvincente per tornare a segnare gol decisivi in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per la fumata bianca.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes, Dusan Vlahovic resta un obiettivo di mercato per rinforzare l’attacco del Manchester United. Nel frattempo i Red Devils sono al lavoro per dire addio ai vari talenti presenti in rosa: da Zirkzee a Hojlund passando per Garnacho. I bianconeri sono anche sulle tracce di Sancho, ancora di proprietà del top club inglese: una soluzione immediata per accontentare tutte le parti coinvolte.

Una voglia immensa per voltare definitivamente pagina: una nuova soluzione in vista della prossima stagione per tornare a brillare di luce propria. Vlahovic vorrebbe subito iniziare un nuovo percorso importante per il prosieguo della sua carriera: il Manchester United continua a monitorare la sua situazione. Sulle sue tracce c’è anche il Milan, ma l’ingaggio di 10 milioni che percepisce andrà rivisto.

La soluzione in Premier League potrebbe rappresentare così l’intreccio decisivo per quanto riguarda anche il prossimo attaccante della Juve. Una nuova destinazione da monitorare attentamente nelle prossime ore in casa bianconera: ormai ci siamo per la svolta sul futuro di Vlahovic. Ecco la nuova mossa strategica per strappare il sì definitivo del giocatore in casa bianconera.