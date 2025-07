Juve, la sconvolgente cessione di Yildiz: “Super offerta da 85 milioni”

Ultime e retroscena sui bianconeri nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO

Focus sulla Juventus nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube. Da Douglas Luiz a Yildiz, si è andati sul concreto e sull’attualità con Michele De Blasis di ‘Oggi Sport Notizie’.

Si parte proprio con il mediano brasiliano, che sarà punito dalla Juve per non essersi presentato al raduno alla Continassa. Giovedì i partner di Kia Joorabchian, l’agente dell’ex Aston Villa, hanno fatto visita alla sede dell’Inter.

“Ipotesi Inter per Douglas Luiz? Può andare solo in Premier con offerte al ribasso dopo il caos esploso alla Continassa – ha risposto De Blasis, che sulle uscite si è soffermato pure sulla situazione riguardante Weah – Si è bloccata la trattativa col Marsiglia: non c’è l’accordo coi francesi e la partenza dell’americano blocca le operazioni in entrata, come Sancho“.

“85 milioni alla Juve per Yildiz”

In uscita non c’è certo Yildiz, per il quale la Juve avrebbe respinto un tentativo del Chelsea: “Non solo quello dei ‘Blues’ – ha specificato De Blasis a TI AMO CALCIOMERCATO – a inizio luglio c’è stata una super offerta del Barcellona, superiore a quella degli inglesi: il Barça era pronto a spendere 85 milioni, ma la Juve lo ritiene incedibile”.

Chiosa su Vlahovic, che per il nostro ospite “alla fine resterà in Italia e l’unica pretendete in Serie A è il Milan. Il serbo accetterebbe volentieri i rossoneri”.