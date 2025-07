Inter snobbata: Marotta ha già pronta l’alternativa

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Ad uscire allo scoperto è stato il diretto interessato, che dal ritiro della sua squadra ha difatti voluto smentire tutte quelle voci che nel corso di questo calciomercato lo hanno visto vicino alla società nerazzurra. Certo, l’interesse è concreto, anche perché diverse volte le società si sono incontrate per parlare e valutare questo trasferimento, ma alla fine la differenza l’ha fatta la volontà del calciatore, che con coraggio ha rifiutato la destinazione milanese per completare il proprio processo di crescita altrove.

Niente Inter, il calciatore svela: “Solo voci”

Le strategie dell’Inter in questo calciomercato potrebbero subire qualche cambiamento dopo l’annuncio del calciatore. Più volte il suo nome è stato accostato alla formazione nerazzurra, ma al 26 di luglio non è stato ancora raggiunto un accordo per il suo trasferimento a Milano.

E a questo punto potremmo dire che questo scenario mai si realizzerà, almeno per quest’estate, anche perché in una recente intervista il ragazzo ha addirittura smentito tutte quelle voci che l’hanno visto vicino all’Inter in questo calciomercato. Certo, le parti potrebbero anche essersi accordate per simulare questo “spettacolo” così da garantirsi massima riservatezza durante le trattative, ma la realtà dei fatti è un’altra, anche perché effettivamente non si è mai andati oltre una semplice richiesta di informazioni.

A confermarlo lo stesso Zion Suzuki ai taccuini della Gazzetta di Parma, alla quale ha riferito che ci sono state sì delle offerte per lui, anche da squadre importanti, ma alla fine è contento della sua scelta di essere rimasto a Parma. Ovviamente questo non chiude la porta ad una sua eventuale e sorprendente uscita, anche se il giapponese ha lasciato intendere che non è una priorità né tanto meno necessario lasciare il club ducale in questo momento storico della sua carriera.

Inter ha già pronta l’alternativa

Almeno per questa stagione Zion Suzuki non difenderà i pali della porta dell’Inter, poi chissà che in futuro le cose non possano cambiare. Da precisare e ricordare che l’ingaggio del portiere giapponese era strettamente correlato all’uscita di Yann Sommer, al momento in stand-by dopo che i discorsi con il Galatasaray si sono raffreddati.

Ovviamente non è da escludere che questi possano riscaldarsi nuovamente da qui alla fine del calciomercato, ma nel momento in cui lo svizzero decidesse di andare via l’Inter punterebbe su una soluzione interna, ovvero Josep Martinez, giocatore per il quale solo 12 mesi fa sono stati spesi quasi 14 milioni di euro. A quel punto sarebbe da trovare un secondo portiere, ma tra Di Gennaro e l’U23 una soluzione la si trova.