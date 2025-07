Inter contro Juventus: colpo dalla Premier e Derby d’Italia da 40 milioni

Le due grandi rivali del calcio italiano si sfidano sul mercato per un obiettivo dalla Premier League

Juventus e Inter guardano oltre i confini del Bel Paese, pronte a sfidarsi sul mercato in attesa dell’inizio della nuova stagione.

Non solo Leoni nel mirino delle due big italiane, con il club nerazzurro che lunedì ha incontrato i rappresenti del giovane difensore del Parma. L’ex Sampdoria resta un obiettivo caldo per l’Inter, così come per la Juve per rinforzare la difesa di Tudor.

Il Parma però, malgrado gli ottimi uffici con entrambe, non è intenzionato a fare sconti e valuta Leoni intorno ai 35 milioni di euro. Il classe 2006 potrebbe anche restare un altro anno in Emilia prima di compiere il grande salto, anche se Inter e Juve (oltre al Milan) restano molto interessate agli scenari sul baby centrale.

Juve e Inter in pressing su Kamara: ma c’è l’ostacolo Emery

Inoltre l’Inter sta lavorando sotto traccia per Dusan Vlahovic, esubero di lusso e ai ferri corti da tempo con la Juventus. Marotta e Ausilio hanno mosso nell’ombra i primi passi per il centravanti serbo, con l’intenzione di portarlo a parametro zero a Milano se il giocatore dovesse restare da separato in casa alla Continassa nella prossima stagione.

Uno sgarbo in piena regola, mentre le due grandi rivali affilano le armi per un obiettivo comune dalla Premier League. Nei radar di Inter e Juve – come riporta Oltremanica il portale ‘Sports Boom’ – c’è Boubacar Kamara, perno del centrocampo dell’Aston Villa. Le italiane hanno intensificato i contatti nelle ultime due settimane, considerando i tentennamenti del centrocampista francese sull’offerta di rinnovo propostagli dai ‘Villans’. L’ex Marsiglia vorrebbe giocare in Champions League nella prossima stagione anche per ritrovare un posto in nazionale per il Mondiale, però non sarà facile convincere Emery a privarsi del giocatore.

Il tecnico considera Kamara un tassello fondamentale per l’Aston Villa e spinge per il rinnovo del contratto oltre il 2027. Il 25enne transalpino, che piace anche al Brentford, ha una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Derby d’Italia infinito, anche sul mercato…