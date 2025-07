Donnarumma in Serie A: cambia tutto, il PSG ha il sostituto

Il futuro del portiere campano continua ad essere incerto. Il rinnovo con il club transalpino è sempre più lontano e c’è una novità molto importante

Sono giorni decisivi per il futuro di Donnarumma. Il portiere ha sempre dato precedenza al rinnovo con il PSG, ma la trattativa si sarebbe arenata in questi ultimi giorni. Il club transalpino si sarebbe detto disponibile a prolungare il contratto, in scadenza nel 2026, con il proprio numero uno. Ma con un ingaggio più basso di quella attuale. Una situazione che non va assolutamente bene all’estremo difensore.

Secondo le ultime indiscrezioni, il suo entourage si sarebbe messo al lavoro per una soluzione differente. Il Galatasaray lo sogna, ma si tratta di una possibilità molto complicata anche per le ambizioni di Donnarumma. L’ipotesi di un ritorno in Serie A già in questo calciomercato potrebbe prendere piede visto che, stando a L’Equipe, il PSG avrebbe trovato un accordo di massima anche con il suo sostituto.

Chevalier al PSG: Donnarumma si avvicina al ritorno in Italia

Il PSG si starebbe muovendo in modo concreto per sostituire Donnarumma. La frenata per il rinnovo avrebbe portato il club parigino a valutare alternative e presto si potrebbe chiudere una trattativa. Dalla Francia scrivono di un possibile accordo di massima con Chevalier, portiere del Lille. Non è ancora chiaro se tutto sarà rinviato alla prossima stagione oppure i parigini decideranno di anticipare i tempi dell’arrivo del nuovo estremo difensore.

Di certo, se tutto sarà confermato, il futuro di Donnarumma sarà lontano dal PSG. Il Galatasaray ci ha già provato, ma la Juventus potrebbe tornare nuovamente all’attacco. I bianconeri difficilmente affonderanno il colpo in questo calciomercato. L’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di portarlo a Torino nel 2026 a parametro zero. Da parte del portiere massima disponibilità a sposare il progetto della squadra piemontese e vedremo cosa succederà.

Naturalmente si tratta di una ipotesi anche perché altre squadre hanno messo nel mirino Donnarumma. Una vera e propria asta potrebbe scatenarsi già in questo calciomercato e la Juventus è pronta comunque a partecipare magari sfruttando la volontà di Gigio di ripartire dalla Serie A.

La Juventus su Donnarumma

Con l’Inter che ha scelto Carnesecchi, la Juventus resta in piena corsa per Donnarumma. L’idea dei bianconeri sarebbe quella comunque di rinviare il tutto al prossimo calciomercato estivo puntando sul contratto scaduto con il PSG.

Un compito non semplice considerato che il PSG potrebbe aprire ad un addio già in questa sessione sfruttando l’accordo di massima trovato con Chevalier.