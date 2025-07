Sommer via dall’Inter adesso, scelto il sostituto: preferito a Donnarumma

Deciso l’erede del portiere svizzero che potrebbe finire al Galatasaray con Calhanoglu

Non solo Calhanoglu, anche altri big dell’Inter potrebbero dire addio in questa sessione estiva.

Tra questi figura Yann Sommer, nel mirino anche lui del Galatasaray. Sarà solo una casualità, ma i due stanno trascorrendo un pezzo di vacanza insieme.

Il contratto del portiere elvetico scade a giugno 2026. L’Inter non ha certo intenzione di rinnovarlo, anzi è da un bel po’ che sottotraccia si sta muovendo per l’erede.

Va detto che il sostituto di Sommer sarebbe già in casa, ovvero quel Josep Martinez pagato circa 13 milioni nell’estate di un anno fa.

Ma almeno con Inzaghi, lo spagnolo preso dal Genoa ha avuto scarsissimo spazio: 10 presenze in tutto. Vedremo con Chivu, che intanto al Mondiale per Club non lo ha mai impiegato.

Sommer potrebbe andare via subito dall’Inter. In Turchia danno appunto il Galatasaray in forte pressing, ma allo stesso tempo ‘spaventato’ dalle eccessive richieste del 36enne svizzero.

Si parla di una richiesta di ingaggio di una decina di milioni, a fronte dei 2,5 netti che guadagna attualmente a Milano.

Inter, chi al posto di Sommer: Carnesecchi batte Donnarumma

Ai propri utenti Telegram, Calciomercato.it ha chiesto “su quale profilo dovrebbe puntare l’Inter?” qualora l’ex Bayern lasciasse Milano in questa sessione di mercato.

È stato un sondaggio piuttosto avvincente e combattuto.

L’opzione che ha preso meno voti è quella rappresentata da ter Stegen, il portiere tedesco che il Barcellona sarebbe pronto a dare a zero o quasi pur di liberarsi del suo stipendio.

Negli ultimi giorni alcune fonti catalane lo hanno accostato proprio all’Inter.

Ha preso molti voti (il 27%), e non era scontato, l’opzione “Fiducia a Josep Martinez“. Non è però quella che si è aggiudicata il sondaggio.

Come si evince, alla fine è stata sfida a due tra Donnarumma e Carnesecchi, due profili che piacciono moltissimo in casa Inter.

A spuntarla, seppur di pochissimo, è stato il portiere dell’Atalanta, un profilo senz’altro più in linea ai dettami di Oaktree rispetto al numero uno del PSG ancora in scadenza nel 2026.