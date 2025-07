Un big via dall’Inter: “Non si farebbero troppi problemi a cederlo”

Calhanoglu ha giurato fedeltà chiudendo il caso in Viale della Liberazione, ma un altro titolarissimo della rosa di Chivu potrebbe comunque lasciare il club nerazzurro

L’Inter punta forte su Lookman, oggetto dei desideri di Chivu per un tridente da paura insieme a Thuram e capitan Lautaro Martinez.

L’Atalanta però è un osso duro nonostante gli ottimi uffici tra le parti e non scende sotto i 50 milioni di euro sulla valutazione del Pallone d’Oro africano. La dirigenza di Viale della Liberazione è in pressing, forte anche dell’intesa di massima raggiunta con il nigeriano e i suoi agenti.

Nelle idee di Chivu c’è quindi il tridente ‘pesante’ formato da Lookman, Lautaro e Thuram, con quest’ultimo blindato dal Ds Ausilio nonostante alcuni rumors in merito a un possibile addio. Scenario confermato anche da Fabrizio Biasin: “Per Lookman l’offerta da 40 milioni esiste. Poi, siccome manca un mese e mezzo, da qualche parte bisognerà rientrare. Posso escludere Thuram, visto che quando ho chiesto mi è stato risposto che non si muove“, ha rivelato il giornalista intervenendo a ‘TeleLombardia’.

Calciomercato Inter, Biasin svela: “La dirigenza ragiona sulla cessione di Pavard”

Oltre a Thuram è ormai da escludere anche l’addio di Hakan Calhanoglu: caso rientrato ad Appiano Gentile, con il regista turco che ha confermato la permanenza all’Inter dopo aver buttato acqua sul fuoco su un eventuale addio ai nerazzurri.

Un big potrebbe comunque partire per fare casse e dare l’assalto anche a Leoni per svecchiare la retroguardia della squadra vicecampione d’Europa. Biasin indica un nome in particolare: “Su Pavard c’è stato un fastidio dovuto al fatto che, mentre l’Inter usciva dal Mondiale per Club, lui con la caviglia non a posto giocava a padel. Questa cosa ha infastidito tutti. Il primo anno Pavard ha fatto bene, l’anno scorso non ha lasciato invece una una grande impressione. Credo, quindi, che in presenza di un’offerta l’Inter non si farebbe troppi problemi – chiosa Biasin – Al momento comunque non mi risultano proposte. Di tutti i big dati in partenza, Pavard è l’unico su cui si potrebbe fare un ragionamento“.