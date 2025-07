La Juve chiede aiuto a Mourinho: lo scambio che fa felice Tudor

C’è un nuovo obiettivo nella lista della Juventus e del tecnico croato dopo la rottura definitiva con Douglas Luiz

La Juventus si è ritrovata ieri per iniziare la nuova stagione e c’è subito una grana alla Continassa per la dirigenza e Igor Tudor.

Douglas Luiz non si è presentato per il raduno e l’inizio degli allenamenti, senza fornire nessuna motivazione alla società. Assenza ingiustificata per il centrocampista brasiliano, già peraltro fuori da tempo dal progetto della nuova Juve.

L’ex Aston Villa verrà multato con una sanzione importante e potrebbe anche finire fuori rosa in attesa di una nuova sistemazione. Intanto il suo entourage ieri ha fatto capolino nella sede dell’Inter, ufficialmente per trattare altri argomenti anche perché il nazionale verdeoro non interessa ai nerazzurri vicecampioni d’Europa.

Calciomercato Juventus, c’è Amrabat per Tudor: carta Kostic

Trovare una sistemazione per Douglas Luiz non sarà affatto semplice per la Juventus, con il gesto del 27enne centrocampista che ha inasprito ancora di più i rapporti con il club bianconero. Il Dg Comolli sta cercando una soluzione per il brasiliano, che continua ad avere qualche estimatore in Inghilterra dove spiccano Nottingham Forest ed Everton.

Nessuno però al momento si è mosso concretamente, con la ‘Vecchia Signora’ che dovrebbe cedere intorno ai 40 milioni il giocatore per non registrare una minusvalenza a bilancio. Intanto Douglas Luiz frena anche il mercato in entrata e la possibilità della Juve di regalare un altro mediano a Igor Tudor. Diversi i nomi al vaglio della dirigenza della Continassa: ultimo il profilo di Amrabat, proposto recentemente ai bianconeri come riporta ‘Tuttosport’. Il marocchino ex Fiorentina piace per caratteristiche a Tudor e sarebbe un’opzione gradita al tecnico croato per rinforzare il centrocampo.

Eventualmente nell’operazione Amrabat con il Fenerbahce potrebbe rientrare Kostic, che ha già indossato (in prestito) la casacca della squadra turca nell’ultima stagione ed è stimato da Mourinho.