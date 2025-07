Juve: blitz di Comolli, dalla Premier per 30 mln

I bianconeri potrebbero ragionare su una operazione da chiudere in Inghilterra. Il giocatore sembra essere uno dei preferiti del direttore generale

Prosegue il duro lavoro di Comolli sul calciomercato. La Juventus è leggermente in ritardo rispetto ai programmi di inizio estate e quindi il direttore generale dovrà accelerare nel giro di qualche giorno. Le frenate nelle cessioni di Nico Gonzalez, Vlahovic e Douglas Luiz stanno sicuramente condizionando molto i movimenti in entrata della Vecchia Signora. Ma il club ora punta ad accelerare per dare a Tudor in davvero poco tempo alcuni rinforzi.

Fra i ruoli che devono essere rinforzati c’è anche quello di esterno sinistro. Cambiaso al momento non ha sostituto e la Juventus, secondo le informazioni di Michele De Blasis, vice direttore di Oggi Sport Notizie, starebbe seguendo da vicino un calciatore del Brighton. Il profilo piace molto a Comolli e a questo punto non è da escludere che il direttore generale possa fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Juve: nome nuovo a sinistra, i dettagli

La Juventus deve puntellare la rosa a disposizione di Tudor. Molto dipenderà naturalmente anche dalle uscite, ma fra le priorità della dirigenza bianconera troviamo anche l’esterno sinistro. Kostic non rientra più nei piani del club bianconero e per questo motivo Comolli dovrà andare a chiudere una operazione importante.

Il nome che la Juventus potrebbe valutare è quello di Ferdi Kadioglu. Il classe 1999 turco sarebbe uscito dal sistema di lavoro dei dati di Comolli e il direttore generale bianconero potrebbe decidere di bussare alla porta del Brighton per capire meglio la fattibilità di questa operazione di calciomercato. La valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e vedremo nei prossimi giorni se la trattativa decollerà. Di certo l’esterno è un calciatore che piace molto alla dirigenza bianconera come alternativa a Cambiaso.

Per adesso non c’è alcuna trattativa in corso fra Juventus e Brighton per Kadioglu. Il turco potrebbe lasciare l’inglese in questo calciomercato, ma naturalmente ci vorrà la proposta giusta. Il club britannico lo valuta intorno ai 30 milioni di euro e si tratta di una valutazione comunque non bassa.

Mercato Juventus: Kadioglu un obiettivo dei bianconeri

Kadioglu è un nome finito nella lista di Comolli. La Juventus in questo calciomercato dovrà andare a prendere un rinforzo a sinistra e il turco potrebbe scalare in davvero poco tempo le gerarchie.

Il Brighton è pronto a sedersi al tavolo per la cessione di Kadioglu. Naturalmente servirà una proposta importante e bisognerà capire se la Juventus deciderà di presentare solo una proposta cash o magari inserirà qualche contropartita come per esempio lo stesso Kostic.