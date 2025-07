Inter, nuovo bomber dallo United: svolta con il maxi scambio

L’Inter sta continuando a seguire attaccanti ed in tal senso si mettono gli occhi in casa Manchester United. La svolta per questa operazione può arrivare con il maxi scambio che fa felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i nerazzurri in avanti sono porte girevoli. Sono tante le valutazioni da fare e nulla si può escludere, da questo punto di vista. I punti di riferimento restano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, al pari di Bonny, appena arrivato dal Parma con un investimento a dir poco importante. Per il resto, c’è incertezza, con Taremi che potrebbe andar via e che potrebbe essere seguito verso l’uscita anche da Francesco Pio Esposito. Il talento, infatti, potrebbe partire per trovare maggiore spazio e non restare con un ruolo da comprimario.

In tal senso, l’idea è quella di inserire Lookman, che può agire sicuramente da quarto attaccante ma anche da trequartista. Da questo punto di vista, però, in caso di cessione del centravanti ex Spezia, può arrivare un altro attaccante in un interessante intreccio di calciomercato con il Manchester United. La chiave per sbloccare questa operazione è quella dello scambio, che può accontentare tutte le parti in causa, come si suole dire. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Inter, lo scambio con il Manchester United prende piede? Le ultime notizie

I rapporti con il Manchester United sono complessivamente buoni ed ovviamente nel momento in cui convergono gli interessi è più facile che questo avvenga. Proprio da questo punto di vista ci sono degli importanti aggiornamenti da registrare. Secondo quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Inter starebbe continuando a seguire con interesse il nome di Rasmus Hojlund, bomber danese che è stato seguito con molta attenzione fino ad un mese fa. Ed attenzione al possibile scambio.

Sempre secondo la medesima fonte, infatti, i Red Devils dal canto loro stanno seguendo Benjamin Pavard, che invece viene accostato ad un possibile addio ormai da diverso tempo, pur senza che la sua posizione sia mai diventata un vero caso. Proprio per questo motivo Inter e Manchester United potrebbero pensare ad uno scambio che potrebbe accontentare tutte le parti in causa e che potrebbe dare nelle mani di Cristian Chivu un attacco dal potenziale davvero atomico.

Probabile, però, che questa pista possa. prendere piede concretamente solo se dovesse sfumare completamente l’affare Lookman. Come alternativa al nigeriano di proprietà dell’Atalanta, però, attenzione anche al profilo di Brahim Diaz per l’Inter. Insomma, sono ore a dir poco calde da questo punto di vista.