Calciomercato, svolta per Kessie: la firma arriva in un caso

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Kessie. Nuova svolta in arrivo per arrivare alla fumata bianca: l’affare in un caso

Una nuova decisione in vista della prossima stagione per conoscere la prossima avventura di Kessie in Italia. Una svolta decisiva per ambire a grandi palcoscenici: una novità assoluta per strappare il sì del giocatore ivoriano.

Novità interessanti in vista della prossima stagione per l’affare Kessie. Il centrocampista ivoriano non vede l’ora di iniziare una nuova avventura in Serie A. L’ex Milan è pronto a tornare in Italia dopo l’avventura in Arabia: spunta la nuova svolta per l’affare, arriva soltanto in un caso. Ormai ci siamo per strappare il sì definitivo dell’esperto centrocampista con un passato avvincente in maglia rossonera: ecco la sua prossima destinazione per continuare a sognare in grande.

Calciomercato, Kessie arriva subito in Italia: la svolta per l’affare

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per conoscere così la nuova squadra del centrocampista ivoriano. Ormai ci siamo per puntare in alto: una nuova soluzione molto ambita per arrivare fino in fondo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Franck Kessie è pronto a sbarcare nuovamente in Serie A. Il centrocampista ivoriano ha vissuto stagioni speciali con la maglia del Milan: ora la Fiorentina può giocarsi la carta Pioli per ingaggiarlo.

Ora la dirigenza viola spera nella sua volontà di tagliarsi l’ingaggio di 14 milioni di euro percepito in Arabia Saudita. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la fumata bianca dell’operazione. La sua avventura con l’Al-Ahli è ormai ai titoli di coda per iniziare così a scrivere un nuovo capitolo nel campionato italiano. Pioli lo conosce molto bene dopo aver condiviso momenti indimenticabili al Milan culminati con la vittoria dello Scudetto.

Il suo obiettivo è quello di tornare a giocare in un campionato competitivo che conosce molto bene. Dall’Atalanta al Milan per scrivere la storia prima di optare per l’avventura in Arabia Saudita dopo l’esperienza al Barcellona: tanti intrecci suggestivi per pensare al ritorno immediato in Serie A.

Saranno così ore intense per ingaggiare così l’esperto centrocampista ivoriano: la Fiorentina intende fare sul serio dopo aver realizzato il colpo Dzeko. La trattativa potrebbe decollare subito nei prossimi giorni, ma la volontà del giocatore farà la differenza per tagliarsi il ricco ingaggio percepito in Arabia Saudita.