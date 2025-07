Colpo di scena Kessie, c’è il ritorno in Serie A: “Ha detto sì”

Dal 2023 l’ex centrocampista del Milan milita in Arabia, all’Al-Ahli del quale è anche capitano

Franck Kessie in Serie A, dalla quale manca dall’estate 2022. Tre anni fa salutò il Milan a zero per trasferirsi al Barcellona, dove è rimasto soltanto una stagione prima di traslocare in Arabia.

Con la maglia dell’Al-Ahli, del quale è anche capitano, ha disputato fin qui 77 partite vincendo l’AFC Champions.

Kessie di nuovo nel massimo campionato, ma dove di preciso? Alla Juventus. L’ipotesi è concreta, stando a Luca Momblano.

“È un nome per cui Comolli va matto”, ha detto il collega vicino ai bianconeri nella diretta Youtube di ‘Juventibus’. Il Dg della Juve fa sul serio per l’ivoriano che col Milan ha vinto uno Scudetto poco prima di dirgli addio.

“Kessie è un calciatore da tempo ‘lavorato’ da Comolli, direi sin dal prime ore in cui è arrivato a Torino – ha sottolineato Momblano – Secondo me ha anche il del calciatore, che è extracomunitario e quindi chiuderebbe gli slot”.

Juve e Roma su Kessie? Ostacolo ingaggio

Kessie ha solo un altro di contratto con l’Al-Ahli, con un ingaggio da circa 20 milioni. Proprio il maxi stipendio rappresenta l’ostacolo più grande per un suo ritorno in Italia, nello specifico per l’approdo alla corte di Igor Tudor.

Qualche settimana fa il ventottenne è stato accostato alla Roma, a caccia di rinforzi per il centrocampo. In giallorosso c’è ora quel Gasperini col quale ha lavorato già all’Atalanta. E c’è pure Massara, suo Direttore tecnico in rossonero.

Kessie potrebbe avere effettivamente voglia di tornare in Serie A, ma dovrebbe accettare un taglio netto dei suoi emolumenti oltre che trattare con l’Al-Ahli un addio a condizioni economiche estremamente favorevoli.