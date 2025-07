Affare Lookman, l’azione di disturbo scatena il derby di mercato

Il nigeriano resta oggetto del desiderio dell’Inter, ma attenzione ai grandi rivali pronti a tentare la beffa

Ademola Lookman resta il grande obiettivo di mercato dell’Inter. Il club nerazzurro sta lavorando al momento sul fronte delle cessioni e dopo l’addio di Stankovic è pronto a chiudere per Buchanan al Villarreal.

L’Atalanta però ha messo bene in chiaro le cose: l’Inter difficilmente potrà avvicinarsi ai 50 milioni chiesti dal club orobico e allo stesso modo non inserirà nell’affare né Pio Esposito né Davide Frattesi. I dirigenti della ‘Beneamata’ devono lavorare anche di fantasia e cercare formule alternative, anche se da Bergamo hanno rifiutato una prima proposta in prestito oneroso con obbligo a 40 milioni nel 2026 da parte di Marotta e Ausilio.

Juventus, azione di disturbo per Lookman

Proposta che ha ricevuto il no da parte del club bergamasco, che continua a non smuoversi da quella che è la propria richiesta. Nel frattempo c’è da segnalare come non sia solo l’Inter interessata al nigeriano.

L’Atletico Madrid, che in casa Atalanta guarda sempre con grande attenzione, non molla la presa nei confronti del numero 11 nerazzurro, ma attenzione anche alla Juventus. Ci sarebbe stata infatti un’azione di disturbo da parte del club bianconero.

Lo riferisce Luca Momblano, che a ‘Juventibus’ ha sottolineato come Comolli e la dirigenza bianconera stiano provando ad inserirsi nell’affare. “C’è stata un’azione di disturbo o meglio può essere decifrata così, della Juventus su Lookman. Apprese le condizioni economiche che girano e le richieste che i suoi agenti stanno avanzando all’Inter e non solo, la Juve ha messo il naso”.

I bianconeri dunque, che sono a caccia di rinforzi per quanto riguarda l’attacco e che hanno tante situazioni da dover sbrogliare, da Vlahovic a Kolo Muani, starebbero pensando di inserirsi nella corsa al nigeriano. L’Atalanta non ha fretta. Attende ed è pronta a valutare le proposte, in attesa di quello che potrebbe diventare un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Juventus. Un ulteriore tassello che potrebbe accendere la grande rivalità.