Addio Milan, UFFICIALE la rescissione per il sudamericano

Le ultime notizie relative al calciomercato del club rossonero. Arriva l’annuncio sul sito del Diavolo: ora è davvero finita

E’ finita. L’avventura al Milan si conclude con effetto immediato: il club rossonero – attraverso i propri canali ufficiali – ha comunicato la rescissione del contratto con il calciatore.

Dopo essere tornato dall’avventura in prestito, il giocatore si è allenato per qualche giorno con il Milan Futuro. Ora la decisione definitiva: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il portiere Devis Vásquez. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Finisce con un anno di anticipo, dunque, l’avventura in rossonero di Devis Vasquez. Il portiere colombiano, reduce da una buona stagione con l’Empoli, proseguirà la sua carriera calcistica altrove. Che per l’estremo difensore di Barranquilla non ci fosse più spazio al Milan era ben noto. Il Diavolo aveva deciso di fare allenare il giocatore con il Milan Futuro di Massimo Oddo.

Milan, Tare continua a sfoltire la rosa: il punto della situazione

E’ davvero scatenato Igli Tare. Il Direttore sportivo albanese è riuscito a piazzare Emerson Royal, vendendolo per una decina di milioni al Flamengo. Allo stesso tempo è stato ceduto Lorenzo Colombo al Genoa.

Ma i giocatori con la valigia in mano sono ancora davvero parecchi: i prossimi che dovrebbero salutare sono Ismael Bennacer, Noah Okafor e Yacine Adli. Per il primo la pista più percorribile resta quella che lo porta in Arabia Saudita. Lo svizzero e il francese, invece, potrebbero continuare a giocare in Serie A: il primo piace al Lecce, ma soprattutto al Bologna, che lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto.

Si sta lavorando per trovare la quadra. Il centrocampista piace al Sassuolo, ma è il Torino che negli ultimi giorni ha posso passi concreti per acquistarlo. Per l’ex Bordeaux, che si sta allenando con il Milan Futuro, l’addio sarà a titolo definitivo. Infine, Igli Tare dovrà essere bravo a vendere anche Yunus Musah.

Con l’arrivo di Jashari (in queste ore sono attese novità), l’americano è chiamato a dire addio al Diavolo: serve una proposta superiore ai 25 milioni di euro, che potrebbe arrivare dalla Premier League. Possibile partenza, infine, per Samu Chukwueze. Anche il nigeriano ha mercato in Inghilterra: si attende un’offerta concreta da parte del Fulham.