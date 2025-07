Trattativa ufficiale col City: la Juve vuole chiudere a 35 milioni

Comolli è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo della squadra di Tudor: le ultime

Si scalda il mercato Juve. Dopo Conceicao, ecco un altro affare con il Porto: Joao Mario e soldi in cambio di Alberto Costa. Il primo svolgerà stamane le visite mediche per poi firmare il contratto coi bianconeri.

Dal Porto ai rivali dello Sporting CP, dove gioca il grande obiettivo di Comolli per rinforzare il centrocampo. Parliamo dell’ex Lecce Hjulmand, col quale il Dg francese ha già raggiunto un’intesa di massima.

Hjulmand vuole la Juve con forza, ma c’è un grosso ostacolo. Il primo in assoluto, ovvero il presidente dei biancoverdi Varandas.

Come raccolto da Calciomercato.it quattro giorni fa, nell’ultimo summit il numero uno del club lusitano ha espresso a Hjulmand la volontà di non cederlo, a meno che non si presenti qualcuno pronto a pagare la clausola da 80 milioni di euro.

“Il massimo dirigente ha chiesto al 26enne danese di restare ancora una stagione, rimandando ogni discorso all’estate del 2026 – ha scritto il nostro Alessio Lento – Probabile anche un rilancio dal punto di vista dell’ingaggio, visto che attualmente Hjulmand guadagna 1.5 milioni di euro e i bianconeri potrebbero garantirgli il doppio”.

Hjulmand è il capitano e il ‘simbolo’ dello Sporting CP, con Varandas che non vuole cederlo anche perché ha appena lasciato partire Gyokeres, venduto all’Arsenal per oltre 70 milioni bonus inclusi.

Juve, obiettivo Hjulmand: ora c’è anche l’ostacolo Manchester City

Il sito inglese conferma quanto detto da CM.IT, cioè che la Juve intende mettere sul piatto 30/40 milioni di euro. Per la fonte un totale di 35 milioni di euro, che sicuramente verrebbero rifiutati dalla società portoghese.

L’altro ostacolo per i bianconeri è rappresentato dalla concorrenza inglese, in particolare di quella dei due Manchester. Allo United c’è Amorim, l’allenatore che lo volle a Lisbona. Al City di Guardiola Hugo Viana, il Ds che di fatto lo portò allo Sporting.

Stando a ‘Team Talk’ pure i ‘Citizens’ fanno sul serio per Hjulmand, tanto che a breve dovrebbero dare il via a una trattativa ufficiale con Varandas e soci. I due di Manchester hanno le risorse economiche per offrire 60 milioni di euro per il cartellino del danese, vale a dire la cifra che farebbe vacillare i campioni di Portogallo.