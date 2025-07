Roma, piacere Ferguson: show e poker all’esordio. Svilar: “Volevo solo restare” | VIDEO CM.IT

L’irlandese mattatore del 9-0 sull’Unipomezia a Trigoria, con gol in tutti i modi e segnali incoraggianti. Il portiere ha parlato nel postgara

La Roma archivia anche la seconda amichevole estiva. Dopo il 14-0 contro il Trastevere, in serata a Trigoria è stato ospite l’Unipomezia, squadra neopromossa in Serie D che ha cominciato ad allenarsi lunedì. Alla fine il risultato dice 9-0 per i giallorossi con una serie di notizie importanti. La prima è ovviamente il poker firmato dal nuovo acquisto Evan Ferguson, che sotto gli occhi di Massara e Balzaretti ha dato da subito segnali forti non solo in termini realizzativi. Ha fatto gol in tutti i modi, dal colpo di testa, alla deviazione fortunata passando per due belle conclusioni, una col destro e una sol sinistro. Più un assist per Dybala.

Insomma, l’inizio è incoraggiante anche se siamo solamente alla prima uscita contro una squadra dilettantistica. I movimenti, la prepotenza e la personalità sono evidenti. A segno anche la Joya, che ha giocato con un vistoso taping. Le condizioni dell’argentino vanno ancora centellinate. Gasperini ha mischiato un po’ le carte, soprattutto sugli esterni e in mezzo: curiosa la disposizione iniziale con Soulé tutta fascia a sinistra ed El Shaarawy (oggi, da distinta, era lui il capitano) dalla parte opposta, con Pisilli dietro la punta. Il 2004 si è inserito parecchio, ha giocato a ridosso dell’area, gli manca un po’ di tempismo in zona gol e deve ancora affinare determinate cose, ma il tecnico ci può lavorare.

A segno anche El Aynaoui e Arena. Svilar: “Volevo solo la Roma, ora puntiamo la Champions”

Da segnalare anche il gol di altri due nuovi acquisti: uno per El Aynaoui (entrato nella ripresa), da opportunista a porta vuota, e anche per il 2009 Antonio Arena che giocherà con la Primavera. Esperimenti, prove, risposte positive e qualcuna meno per Gasperini che ha avuto anche l’occasione di riabbracciare Diego Perotti, che ha allenato al Genoa. L’argentino è di casa a Trigoria, ancora di più ora che il figlio gioca proprio nelle giovanili giallorosse. Il Monito ha salutato anche qualche vecchio amico e compagno come Cristante ed El Shaarawy.

Ma la notizia appunto è che Ferguson c’è, con un bell’avviso lanciato ad Artem Dovbyk. L’ucraino non si è allenato per qualche giorno, è tornato a fare lavoro differenziato ieri insieme a Salah-Eddine. Out anche Pellegrini (ha visto la partita a bordocampo) e Darboe, che era a disposizione ma non è sceso in campo. Tutto in attesa di Wesley, Ghilardi e le altre mosse di mercato. Nel postpartita è intervenuto invece Mile Svilar a Calciomercato.it: “Sono settimane toste e dure ma serve a tutti per migliorare. Abbiamo fatto due test buon. Rinnovo? Sono contentissimo e molto orgoglioso. Dall’inizio ho sempre voluto rimanere alla Roma e questa è la cosa più importante per me. Gasperini sicuramente è stato un incentivo, è un mister che ha fatto un grande lavoro con l’Atalanta. Speriamo di andare molto lontani con lui”.

A proposito di obiettivi: “Speriamo di andare in Champions. Stiamo lavorando per questo. Roma è una piazza grande che deve puntare in alto. Europa League? Noi come Roma dobbiamo sempre puntare in alto, quindi certo”. Infine su cosa lo ha colpito di Gasperini: “Il lavoro preciso. Fa tutto con un obiettivo molto chiaro. Tutti noi sappiamo che lui ha delle richieste diverse rispetto agli altri allenatori che abbiamo avuto. Per questo proviamo ad adattarci il più veloce possibile e andare avanti”.