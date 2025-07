Milan: Flick lo scarica, arriva con lo sconto

I rossoneri potrebbero sfruttare una occasione di calciomercato dal Barcellona in caso di una cessione importante. Una pista da seguire con attenzione

Il Milan lavora per rinforzare la rosa di Allegri. La partita contro l’Arsenal ha evidenziato alcune lacune e queste dovranno essere colmate da Tare nel giro di qualche settimana. L’esordio in Coppa Italia contro il Bari è fra poco più di tre settimane e per questo motivo si dovranno trovare davvero in poco tempo i profili giusti per consentire al tecnico di disporre una squadra completa per affrontare le competizioni.

E uno dei rinforzi potrebbe arrivare direttamente dal Barcellona. Secondo le informazioni di Don Balon, Flick gli avrebbe dato il benservito e davanti ad una proposta importante dovrebbe partire nel corso di questo calciomercato. Per il momento il Milan resta alla finestra per diversi motivi. Ma una cessione è destinata a sbloccare l’affare e portare Allegri ad avere un nome sicuramente molto importante a disposizione.

Calciomercato Milan: il Barcellona non lo vuole, occasione per Tare

Il Milan deve rinforzare la rosa e per questo motivo Tare è molto attento a tutte le occasioni di calciomercato. Nelle ultime ore è ritornato in forte bilico il futuro di Thiaw. Davanti ad offerte importanti, il centrale tedesco potrebbe partire e i rossoneri sarebbero costretti a prendere un nuovo centrale.

Il nome che il Milan potrebbe sondare nel corso di questo calciomercato è quello di Araujo. Dalla Spagna confermano come il calciatore non rientra assolutamente nei piani di Flick e il tecnico avrebbe confermato la sua volontà di cederlo anche ad un costo inferiore rispetto a quello previsto in un primo momento. Si parla di una cifra intorno ai 25-30 milioni di euro e a questo punto i rossoneri potrebbero davvero andare a finanziare l’operazione con la cessione di Thiaw.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Milan ha altre priorità ed è concentrato su quelle. Subito dopo si penserà alle operazioni magari collegate alle uscite e vedremo se Araujo prenderà il posto di Thiaw. Di certo si tratta di una operazione di calciomercato da tenere in considerazione.

Mercato Milan: Araujo resta un obiettivo

Araujo in questo momento non è assolutamente una priorità per il Milan. La difesa è assolutamente in ordine, ma con una uscita durante questo calciomercato le cose potrebbero cambiare.

E in quel caso il nome di Araujo potrebbe balzare in pole position per il Milan visto che il Barcellona è pronto a lasciar partire il giocatore con lo sconto.