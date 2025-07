Milan: affare a zero, c’è il sì del giocatore

I rossoneri proseguono il casting per la punta. Nelle ultime ore è ritornata in auge una vecchia idea. Il calciatore ha dato la disponibilità al trasferimento

Il Milan continua ad essere molto attivo sul calciomercato. Tare ha preferito non seguire la squadra in tournée proprio per completare la rosa di Allegri. Estupinan è ufficiale, ora l’attenzione è rivolta alla fascia destra dove Doué è in vantaggio, ma non si escludono delle sorprese. Naturalmente il direttore sportivo dei rossoneri sta lavorando anche sull’attaccante e ci sono delle novità molto importanti.

Secondo le ultime informazioni di Per Sempre Calcio, in casa Milan un vecchio obiettivo sarebbe tornato in auge. Il profilo piace molto a Tare e il direttore sportivo avrebbe avuto nelle ultime ore dei contatti con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Da parte del giocatore massima disponibilità al trasferimento e la situazione potrebbe sbloccarsi nel giro di davvero poco tempo.

Calciomercato Milan: altra idea per l’attacco, le cifre

Il Milan prosegue il casting per l’attaccante. Sulla lista di Tare sono diversi i nomi, ma un nome starebbe nuovamente tornando in auge per quanto riguarda i rossoneri. Il calciatore si è svincolato dall’Everton lo scorso 30 giugno ed è alla ricerca di una squadra. La sua disponibilità a trasferirsi alla corte di Allegri c’è. Ora bisognerà trovare l’accordo per arrivare alla tanto attesa fumata bianca così da mettere l’attaccante a disposizione del tecnico toscano.

Il profilo che il Milan sarebbe ritornato a valutare è quello di Calvert-Lewin. Il classe 1997 ha aperto ai rossoneri ed ora sono in corso i contatti per provare a trovare l’accordo. L’ex Everton chiede uno stipendio intorno ai 6 milioni di euro. Tare proverà a trovare l’accordo su una cifra più bassa visto che la cifra precedente è considerata fuori portata. Ma resta una pista di calciomercato da seguire con attenzione.

Calvert-Lewin ha caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di giocatore del Milan di Allegri. I contatti sono in corso e i rossoneri dovranno accelerare per chiudere questa operazione di calciomercato. La concorrenza inizia a spinge e quindi servirà trovare l’accordo in poco tempo se si vuole davvero puntare sul classe 1997.

