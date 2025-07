Milan, proposto Livakovic in porta: la situazione con Maignan | ESCLUSIVO

Contatto tra alcuni intermediari e il club rossonero: sul piatto il portiere croato del Fenerbahce. Le ultime novità sul valzer tra i pali

Con il ritorno di Massimiliano Allegri a undici anni di distanza, il Milan si appresta a voltare decisamente pagina. Soprattutto rispetto alla passata stagione quando, tra Fonseca e Conceicao, il Diavolo non riuscì ad andare oltre l’ottavo posto in classifica, finendo così fuori dalle coppe europee. Un anno zero per i rossoneri, che si annunciano grandi protagonisti sul mercato con tante operazioni in entrata e in uscita. E con un nuovo capitano ufficiale: Mike Maignan.

Il portiere francese ha già indossato più volte la fascia anche nello scorso campionato, ma inizio stagione ufficialmente il capitano era Davide Calabria, poi finito in prestito al Bologna a gennaio. A dire il vero nella prima amichevole stagionale, persa 1-0 contro l’Arsenal a Singapore, è stato Rafa Leao a fare il capitano, ma soltanto perché Maignan ha visto la partita dalla tribuna.

Nessun allarme: semplicemente l’estremo difensore transalpino deve ritrovare la forma migliore. Ci si aspetta di vederlo in campo già nel prossimo test match di lusso, quello che vedrà il Milan opposto al Liverpool ad Hong Kong domenica prossima o al più tardi nella sfida in Australia al Perth Glory che concluderà la tournée. L’ex Lille è stato al centro di molti rumors: non è un mistero che il Chelsea lo avrebbe voluto acquistare prima del Mondiale per Club.

Livakovic offerto, il Milan assicura che resterà Maignan. Ma serve il rinnovo

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it in Turchia, alcuni intermediari hanno proposto Dominik Livakovic al Milan. Si tratta del portiere del Fenerbahce e della Nazionale croata, classe 1995 come Maignan. Nelle tre uscite precampionato contro Portimonense, Leiria e Al Ittihad, finora José Mourinho lo ha sempre alternato con Egribayat, facendo giocare un tempo a testa. Il club di Istanbul è atteso dal preliminare di Champions contro il Feyenoord il prossimo 5 agosto e vorrebbe affrontarlo con un nuovo portiere.

Il sogno era quello di prendere Svilar, che però nel frattempo ha rinnovato con la Roma. In Serie A si erano vagliate anche le piste Milinkovic-Savic del Torino (destinato al Napoli) e Perin della Juventus, ma è più probabile la soluzione interna che porta a Cakir del Trabzonspor. Ad ogni modo il Milan non sembra per ora interessato a Livakovic: fonti rossonere assicurano che Maignan resterà anche questa stagione. Certo è che bisognerà lavorare al rinnovo, visto che il contratto scade il prossimo giugno.