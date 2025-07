Kolo Muani ‘tradisce’ la Juve: resta in Italia con un altro club

L’attaccante francese è l’obiettivo principale dei bianconeri, che però ora rischiano di vederselo scippare clamorosamente da un’altra big

Il nodo attaccanti continua a tenere impegnate le big della Serie A, che da qualche settimana si affannano a trovare rinforzi offensivi. La Juventus ha ingaggiato Jonathan David e al momento è l’unico acquisto, in attesa dell’ufficialità di Joao Mario, di questa estate. L’Inter ha pescato Bonny dal Parma per una cifra importante e spera di ritrovarsi tra le mani un nuovo gioiello.

La Roma ha preso Evan Ferguson dal Brighton, in prestito con diritto di riscatto a una cifra molto alta (poco inferiore ai 40 milioni). E ancora il Napoli ha chiuso positivamente la rincorsa a Lorenzo Lucca, la Fiorentina e il Bologna hanno riportato in Serie A due totem come Dzeko e Immobile. Per il momento sono ancora ferme in quel senso l’Atalanta, che deve sostituire a dovere Retegui, e il Milan che invece ha salutato Jovic e cerca un giocatore da affiancare a Gimenez.

Il nome sul piatto è sempre quello di Dusan Vlahovic, che vive una situazione ormai arcinota e altrettanto intricata con la Juventus: contratto da 12 milioni nell’ultimo anno di contratto iniziato il primo luglio, nessuna offerta degna di nota all’orizzonte, lo spettro della risoluzione con minusvalenza incorporata. Allegri lo vorrebbe in rossonero, ma sa che può aspettare senza grossi problemi mettendo così pressione alla Juve col mercato agli sgoccioli. Oltre al possibile scambio con Thiaw, sui giornali per il Milan si è parlato anche di una clamorosa ipotesi per l’attacco del Diavolo.

Milan, l’ultima idea è uno scippo clamoroso: Kolo Muani

Nei vari sondaggi e ragionamenti di via Aldo Rossi sarebbe finito addirittura Randal Kolo Muani. Proprio il centravanti francese che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito alla Juventus e che gli stessi bianconeri stanno cercando da tempo di riportare a Torino. Ma fino ad ora senza successo, tanto da metterne a serio rischio il ritorno. Secondo ‘La Repubblica’, l’ex Eintracht è finito nei pensieri del Milan, può essere lui la scelta per l’attacco anche perché si sposerebbe in maniera perfetta alle caratteristiche di Allegri. Kolo Muani ha nelle sue corde velocità e profondità, perfetto in fase di contropiede.

Ma il francese ha dato sempre priorità alla Juve, ha espresso il suo desiderio di continuare nella Vecchia Signora in maniera chiara e anche ‘ufficiale’. Ma il PSG continua a chiedere 50 milioni di euro e su di lui c’è in agguato anche il Newcastle. Se Comolli vorrà davvero riportarlo da Tudor, che lo aspetta a braccia aperte, dovrà fare una mossa importante. Tra le alternative dei bianconeri Nunez del Liverpool e Hojlund del Manchester United.