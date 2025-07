Juventus, nuova bufera sul mercato: regalo al Napoli

Il mercato della Juve scatena una nuova bufera: che cosa sta succedendo dopo le ultime operazioni della nuova dirigenza

Quella di ieri è stata una giornata di annunci ed ufficialità in casa Juventus. Nel giorno della definizione dello scambio Alberto Costa-Joao Mario, infatti, il club bianconero ha anche ufficializzato la cessione di Mbangula al Werder Brema ed il rinnovo di Federico Gatti fino al 2030.

La società si appresta ora ad accogliere anche Joao Mario, laterale classe 2000 che arriva dal Porto nell’ambito della doppia operazione che coinvolge anche Alberto Costa. Alla Juventus andranno 15 milioni di euro più uno di bonus, 12 milioni al Porto: i bianconeri avranno così anche un conguaglio economico di circa 3 milioni.

Un’operazione conclusa a sorpresa ed in fretta dal club bianconero, che ha lasciato perplessi numerosi tifosi insieme alla cessione in Bundesliga di Mbangula. L’esterno belga è stato ceduto per 10 milioni di euro più 2 di bonus.

Calciomercato Juve, Mbangula e non solo le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X dalla redazione di Calciomercato.it.

Svendiamo la cantera per comprare sconosciuti…#Comolli chef ratatouille#Mbangula — Marcello (@Marcello1358901) July 23, 2025

12 mln mbangula… noi paghiamo 50 milioni cessi a pedali. — Paul Wick (@galletto_gallo) July 23, 2025

Costa scambiato più 3 milioni, forse neanche, di plus.

Mbangula mandato a Brema per 10 milioni pagabili in 4 anni.

I marsigliesi che fanno i furbi su Weah senza che nessuno dica nulla.

Gatti rinnovato.

E voci su Miretti regalato, prossimamente, al Napoli. Un immondezzaio. — Nadia R. (@RRajadah) July 23, 2025

– mbangula svenduto a 10 mil + 2

– tifosi del porto che ci perculano per joao mario

– rinnovo gatti a 3.1 milioni all’anno fino al 2030 BANTER ERA pic.twitter.com/iU8h3tC1H6 — miке (@magicmike_jfc) July 23, 2025

Il calciomercato estivo della Juventus è appena entrato nel vivo e fa già discutere i tifosi. Dopo il colpo Jonathan David, non mancano dubbi e perplessità sulle nuove mosse di Comolli e del suo staff.