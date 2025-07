Doppio caso per la Serie A, non si presentano in ritiro: multa e possibile azione legale

Il braccio di ferro prosegue e, mentre una situazione sta per risolversi ce n’è un’altra che rischia di trascinarsi ancora

Il mercato è entrato ormai nel vivo, con qualche colpo di scena inaspettato. Il Milan ha chiuso Estupinan, per cui si attende ormai solamente l’annuncio ufficiale mentre ha visto sfumare Pubill, finito all’Atletico Madrid. Sulla fascia destra i rossoneri rimangono per il momento senza volti nuovi, in attesa anzi di risolvere la grana Emerson Royal il cui trasferimento al Besiktas è saltato per l’inserimento del Flamengo.

Intanto Tare aspetta il via libera per Jashari, che però non è ancora arrivato. In queste ore è andato a segno anche lo scambio a sorpresa tra Juve e Porto tra Alberto Costa e Joao Mario, con quest’ultimo già arrivato a Torino. E ora i bianconeri sperano di chiudere presto per Sancho e avere novità sul fronte attaccante. In casa Inter la novità più importante sono forse state le dichiarazioni distensive di Hakan Calhanoglu sul suo futuro e la permanenza in nerazzurro, con il ritiro che partirà oggi. Il turco si è presentato già ad Appiano, anche se vanno sempre tenuti gli occhi aperti. Il mercato, così come il calcio in generale, è imprevedibile e ad esempio lo sa bene la Salernitana che è alle prese con una situazione più scomoda dell’altra.

Salernitana, cosa succede con Bradaric e Daniliuc

I campani hanno affrontato la Sampdoria dopo il caos Brescia e hanno perso nettamente, retrocedendo così in Serie C. E ora devono gestire diversi casi molto ingombranti, in pieno ritiro. Bradaric e Daniliuc non si sono infatti presentati, tanto che la Salernitana si è rivolta alla Federazione per una possibile azione legale. Per l’esterno il mercato ha offerto la strada del ritorno al Verona, che sembra ormai questione di ore, ma per il centrale la questione pare decisamente più intricata.

La società granata ha già multato il giocatore austriaco, che non si è presentato alle visite mediche oltre che aver marcato visita al ritiro a Cascia. C’è in corso un braccio di ferro con Daniliuc, che vuole la Serie A dopo il rientro dal prestito al Verona. Su di lui ci sono diversi interessamenti anche esteri, ma va tenuta la situazione sotto controllo anche a livello legale. Il centrale difensivo classe 2001 non sembra aver intenzione di aggregarsi ai compagni, la Salernitana è chiaramente indispettita e sa di aver fatto tutto il regola.