C’è l’accordo, addio Milan per la Premier League

Il calciatore è sempre più vicino al trasferimento in Premier League: gli aggiornamenti di mercato in casa Milan

Il calciomercato estivo del Milan di Igli Tare è entrato nuovamente nel vivo. Nelle ultime ore, infatti, il club rossonero ha accolto Estupiñán, terzino sinistro che andrà a raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, il laterale arriva per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, bonus inclusi. In attesa di novità anche sul grande obiettivo Jashari, sul fronte entrate ed in particolare sul centrocampo arrivano importanti aggiornamenti anche su Javi Guerra.

Il Valencia, stando alle ultime indiscrezioni, è ora pronto a vendere la sua stella questa estate per massimizzare il suo valore: come riferito dal giornalista Sebastien Vidal, su X, il giocatore però avrebbe già dato il via libera per il trasferimento al Manchester United. I Red Devils sarebbero invece intenzionati a “chiudere l’accordo in fretta”.

Calciomercato Milan, Javi Guerra più vicino al Manchester United

Javi Guerra, altro obiettivo dei rossoneri, si avvicina così al trasferimento in Premier League alla corte di Ruben Amorim. Nelle ultime ore ci sarebbe stata un’importante accelerata da parte della società inglese.

Il club spagnolo, dal canto suo, punterebbe ad incassare circa 27 milioni di euro. Come riportato da ‘TEAMtalk’, lo United avrebbe invece presentato un’offerta già vicina ai 25 milioni di euro, il che significa che le due parti non sono troppo distanti sulla valutazione del calciatore. Cresce dunque l’ottimismo per la buona riuscita dell’affare. Il Milan è avvisato.