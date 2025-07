Calciomercato, tris di attaccanti: Chiesa più Raspadori

Saranno ore intense per le big italiane in Serie A. Spunta la nuova occasione per il tris di attaccanti pronti a sbarcare subito: che svolta

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per quanto riguarda il futuro di Chiesa e Raspadori. Novità interessanti per gli esterni offensivi italiani che sono pronti a firmare altrove in Serie A: una nuova occasione di mercato per la prossima stagione.

Federico Chiesa non vede l’ora di tornare protagonista nel campionato italiano. Dopo l’esperienza non troppo positiva con la maglia del Liverpool, spunta una nuova occasione in Serie A. L’esterno offensivo dei Reds potrebbe così ritrovare Giacomo Raspadori pronto a firmare con una nuova big italiana. Una nuova occasione di mercato per ambire così a grandi palcoscenici: l’attaccante del Napoli è stato vicinissimo all’addio già nello scorso gennaio, ma poi è stato decisivo nella seconda parte di stagione con Antonio Conte. Scopriamo i nuovi dettagli per la futura operazione di mercato: ecco la nuova mossa a sorpresa per il futuro.

Calciomercato, nuovo tridente in Serie A: che occasioni

Una svolta decisiva per i prossimi affari per una big italiana. Saranno ore calde per conoscere da vicino il futuro delle big italiane: una nuova occasione di mercato per continuare a sognare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Quotidiano Sportivo, l’Atalanta è pronta a mettere a segno tre colpi in attacco. Un nuovo tridente inedito per Ivan Juric che ha sostituto Gian Piero Gasperini sulla panchina degli orobici. Raspadori e Chiesa potrebbero essere i due colpi in attacco per la squadra nerazzurra: occhio anche all’ariete Arokodare che è stato accostato anche al Milan nelle ultime settimane.

Una rivoluzione totale in casa Atalanta per incrementare il tasso tecnico nel reparto offensivo. Chiesa ha come obiettivo anche il ritorno in Nazionale dopo il minutaggio limitato collezionato con il Liverpool: è pronto a dire addio subito alla Premier League per tornare in Serie A.

Novità interessanti per arrivare subito così alla fumata bianca in vista del futuro. Tre innesti di qualità in vista della prossima stagione per continuare a lottare per lo Scudetto. Dopo l’addio di Gasperini non sarà facile essere competitivi come in passato, ma i Percassi hanno puntato tutto su Ivan Juric per iniziare una nuova avventura sensazionale. Una voglia immensa di svoltare subito con tre acquisti di spessore internazionale.