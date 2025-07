Calciomercato, proposta per Antony: l’occasione per una big

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antony. Spunta la nuova destinazione possibile per il talentuoso giocatore brasiliano: la svolta per l’affare

Novità interessanti in vista della prossima stagione per il futuro di Antony. Il talentuoso giocatore del Manchester United è pronto a cambiare ancora una volta squadra dopo il prestito al Real Betis. L’occasione potrebbe esserci anche in Serie A con una nuova svolta suggestiva di calciomercato. Una nuova occasione di mercato per strappare subito il sì definitivo del giocatore brasiliano che ha vissuto un momento terribile con lo United. Ha ritrovato il sorriso proprio in Spagna, ma ora non è arrivata anche l’offerta definitiva per lui.

Calciomercato, sprint per Antony: la nuova occasione in Serie A

Le big italiane sono sempre molto attive per ingaggiare i migliori calciatori in circolazione. La nuova occasione da cogliere al volo dallo United: ormai ci siamo per conoscere così la sua decisione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Antony è pronto per una nuova avventura dopo il prestito al Real Betis. Il Manchester United continuerà ad ascoltare offerte importanti per il talentuoso giocatore brasiliano. Un momento decisivo per essere ancora protagonista nel calcio che conta per tornare a fare magie in Champions League. Dopo l’exploit all’Ajax, ha scelto lo United con il suo trasferimento record da 100 milioni di euro.

Milan e Roma potrebbero pensare ancora a lui per rinforzare il reparto offensivo delle big italiane. La Serie A è sempre stata molto attenta al profilo del brasiliano che ora ha voglia di tornare protagonista dopo il prestito in Spagna. Saranno ore calde per conoscere così la sua prossima destinazione per ambire a grandi palcoscenici. Una nuova occasione di mercato per la svolta per l’affare Antony.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare così alla nuova destinazione italiana. Al momento non ci sono trattative in essere, ma il suo profilo da esterno offensivo sudamericano potrebbe fare il caso delle big della Serie A. Un nuovo capitolo tutto da scrivere in vista della prossima stagione: Antony dovrà subito comunicare la sua scelte, ma lo United dovrà ascoltare le prossime offerte.

Le big italiane sono sempre sulle tracce dei migliori calciatori in circolazione: l’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, ha svelato come il talentuoso giocatore brasiliano sia in lista di sbarco dallo United.