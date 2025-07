Juventus, non solo Sancho: nuovo affare con lo United

Nuovo intreccio decisivo in casa Juventus in vista della prossima stagione. Spunta la nuova destinazione: può arrivare subito dallo United

Sancho è uno dei profili monitorati a lungo dalla dirigenza bianconera, ma lo United potrebbe imbastire una nuova trattativa con la Juventus per ingaggiare il forte attaccante in procinto di lasciare i Red Devils. Saranno ore frenetiche per arrivare così alla chiusura totale dell’affare: ormai ci siamo per la fumata bianca.

La Juventus tornerà al lavoro nei prossimi giorni dopo la delusione al Mondiale per Club. Spunta il nuovo intreccio di calciomercato in vista della prossima stagione: c’è un nuovo nome interessante per puntare in alto. Ancora un affare con il Manchester United per continuare a sognare in grande: ecco l’occasione a sorpresa per rinforzare l’attacco a disposizione di Tudor. Saranno ore frenetiche per ambire a grandi palcoscenici con la sua volontà di cambiare subito aria. Una nuova soluzione alternativa per il reparto offensivo bianconero. La Juventus è molto attiva per il futuro con l’obiettivo di ringiovanire ancor di più la squadra di Tudor.

Calciomercato Juve, l’alternativa a sorpresa: spunta il nuovo attaccante

Saranno ore decisive per continuare a sognare in grande. Lo United dovrà cedere subito i migliori talenti per snellire la rosa a disposizione di Amorim. Un nuovo intreccio a sorpresa con la Juventus: scopriamo la nuova decisione nel dettaglio.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, oltre a Jonathan David la dirigenza bianconera ha intenzione di regalare un nuovo rinforzo in attacco a Tudor. Spunta il nuovo intreccio decisivo in casa United dopo il forte interessamento per Sancho: c’è anche Rasmus Hojlund nel mirino. Dopo due stagioni in Premier League è pronto a tornare protagonista in Serie A: al momento c’è un forte interessamento per l’attaccante danese, ma il suo trasferimento è ancora in alto mare.

Sancho resta la priorità assoluta in vista della prossima stagione. Hojlund non vede l’ora di tornare protagonista dopo il suo addio all’Atalanta: in Premier League il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Ormai ci siamo per la nuova svolta decisiva in vista del futuro: l’attaccante danese ha tanta voglia di brillare di luce propria. La sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni. L’ultima parola spetterà al dg Comolli che ha regalato subito i primi rinforzi, ma non è finita qui.