Svolta Juventus: sette cessioni e tesoro da 130 milioni di euro

La nuova dirigenza della Juventus prepara un ricchissimo tesoretto sul mercato: le sette possibili cessioni di questa sessione estiva

Non solo il mercato in entrata, iniziato con il super colpo a parametro zero Jonathan David. La nuova dirigenza della Juve è al lavoro anche sul fronte uscite, a partire dal ‘caso’ più spinoso legato al futuro di Dusan Vlahovic.

A ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, abbiamo fatto il punto sulle cessioni in casa Juventus con Carlo Roscito ed il nostro Riccardo Meloni. Oltre agli esuberi di lungo corso, come Arthur, Milik e Djaló, ci sono ben sette calciatori considerati in vendita o quantomeno cedibili in casa Juventus.

I più vicini alla cessione sono Weah e Mbangula, pronti a trasferirsi rispettivamente al Marsiglia in Ligue 1 ed al Werder Brema in Bundesliga, poi ci sono i due esuberi di lusso: Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Per loro, si attendono offerte concreti ed importanti provenienti dall’estero.

Calciomercato Juve, il caso Vlahovic e non solo: tutte le possibili cessioni

Una situazione simile è quella di due giovani come Alberto Costa e Savona: con l’offerta giusta la Juve sarebbe contenta di lasciarli partire, ma se questa offerta non dovesse arrivare a Torino sarebbero contenti ugualmente di proseguire insieme. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, per il portoghese fa sul serio lo Sporting, mentre nelle ultime ore per Savona è spuntata la pista Newcastle.

Infine, il settimo ‘esubero’ è ben chiaro a tutti: Dusan Vlahovic. Lui resta il nodo principale del mercato in uscita della Juventus. Il centravanti serbo continua a non avere offerte importanti (Premier League) e sta declinando l’Arabia Saudita o destinazioni meno gradite come la Turchia. La ‘telenovela’ è soltanto all’inizio.