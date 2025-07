Un nuovo attaccante per Tudor: la scelta convince tutti

Le ultime sul mercato dei bianconeri. La squadra di Igor Tudor è pronta ad accogliere il nuovo attaccante: la decisione è stata presa

Il calciomercato della Juventus è pronto a regalare diverse emozioni al suo popolo. Dopo aver messo le mani su Jonathan David e ripreso Conceicao, il club bianconero sta preparando il terreno per nuovi acquisti.

Nelle casse della Vecchia Signora, infatti, stanno per arrivare soldi freschi da diverse cessioni: Juve e Porto, come vi abbiamo raccontato, sono pronte a chiudere lo scambio Alberto Costa-Joao Mario, che farà guadagnare qualcosa alla Vecchia Signora. La Juventus incasserà, ovviamente, anche da Mbangula, destinato a vestire la maglia del Werder Brema. Per quanto riguarda Weah, invece, si avvicina la sua cessione al Marsiglia.

Ai nostri utenti X di Calciomercato.it, la redazione ha così chiesto come investirebbe il gruzzoletto accumulato. Abbiamo dunque chiesto su quale giocatore la Juventus dovrebbe andare con forza per cercare di chiudere l’affare entro poco tempo.

A vincere il sondaggio nettamente è stato Sancho. L’attaccante inglese ha raccolto il 41,1% delle preferenze, precedendo sia Hjulmand che Molina. Il centrocampista ex Lecce e il terzino dell’Atletico Madrid, obiettivi per rafforzare il centrocampo e la corsia destra della difesa di Igor Tudor, si sono fermato al 23,3%.

Sancho non basta, ma niente Nunez: il punto sul centravanti

Nettamente più distaccato, invece, Nunez, con il 12,3%. L’attaccante del Liverpool, pista abbandonata dal Napoli dopo aver messo le mani su Lucca, è finito nel mirino dei bianconeri negli ultimi giorni.

Il suo nome è sul taccuino della Juventus, che si sta guardando attorno in vista della cessione di Dusan Vlahovic. Un nome che però non convince il popolo juventino, che preferisce puntare su Sancho.

Verosimilmente, per il ruolo di centravanti i tifosi della Juventus sperano nell’arrivo di altri calciatori. Ancora non è chiaro cosa ne sarà di Kolo Muani. Sul francese non ci sono certezze e non è un caso se oltre a Nunez si sta guardando altri profili, come quello di Rasmus Hojlund, che in questa calda estate è destinato a lasciare il Manchester United.

La Juventus, dunque, sta continuando a sondare il mercato dei centravanti, ma servirà la cessione di Dusan Vlahovic, sul quale non ci sono ancora novità. I club turchi e quelli arabi non convincono il serbo e il Milan continua a restare sullo sfondo, in attesa di sferrare l’attacco quando le condizioni saranno ritenute favorevoli