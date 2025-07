Milan, nome nuovo per l’attacco: 20mln per il colpo dal Benfica

Il Milan sta continuando a cercare i giusti rinforzi da consegnare a Massimiliano Allegri ed emerge adesso un nome nuovo per l’attacco. Servono 20 milioni per strappare questo talento al Benfica e sarebbe un colpo molto importante.

Sono tanti i tavoli su cui sta operando Igli Tare, nella assoluta consapevolezza del fatto che il margine di errore non esiste, che il calciomercato è imprevedibile e che bisogna farsi trovare pronti ad ogni evenienza. In tal senso, l’attacco è un reparto che merita sicuramente attenzione. Se è vero come è vero, infatti, che il Milan fino a questo momento ha dato priorità a difesa a centrocampo, è pur vero che più di qualcosa manca in attacco. Sicuramente un bomber che si possa contendere la maglia con Santiago Gimenez, ma anche una valida alternativa a Rafa Leao e Pulisic.

Chukwueze, infatti, è possibile che vada via, mentre invece è praticamente sicura la partenza di Okafor. Proprio in ragione di ciò, emerge una nuova possibilità per l’attacco del Milan che sarebbe capace di infiammare, con le sue giocate, uno stadio mai banale come il Giuseppe Meazza in San Siro. In tal senso, arriva dal Benfica ed ha un valore di mercato pari a 20 milioni di euro. Ed i rossoneri, nella figura di Igli Tare, stanno valutando la fattibilità di questa operazione che sarebbe davvero molto importante per Massimiliano Allegri.

Milan, nuovo innesto in attacco per Allegri? Affare da 20 milioni

Come detto, l’attacco è un reparto che il Milan non percepisce assolutamente come completo. Nonostante al momento siano altri gli obiettivi primari che si stanno inseguendo. In tal senso, però, ci sono delle importanti novità da segnalare. Stando a quanto raccontato dai colleghi turchi di Aspor, infatti, il Milan si sta muovendo con vivo interesse su un vecchio obiettivo attualmente in forza al Benfica. Si tratta di Karem Akturkoglu, ala sinistra classe 1998 che ha fatto ottime cose in Portogallo.

Si tratterebbe di un interesse molto concreto, dal momento che il Milan sarebbe addirittura pronto a formulare la sua offerta pari a ben 20 milioni di euro di partenza. Si tratterebbe di un profilo ideale per Massimiliano Allegri, dal momento che può agire tanto a destra quanto a sinistra e con il suo destro sa come far male. Nella passata stagione, la sua prima in Portogallo, ha messo a segno ben 16 gol e fornito 13 assist.

Numeri da capogiro, per un calciatore come Akturkoglu che ha grandi colpi e che può essere estremamente funzionale al progetto del Milan. Il suo acquisto potrebbe essere finanziato in parte dalla cessione di Ismael Bennacer in Arabia Saudita.