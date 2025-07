Juve: affare a zero, c’è il sì di Tudor

I bianconeri potrebbero non fermarsi a Joao Mario. C’è un’altra idea sulla fascia destra che stuzzica molto Comolli sfruttando lo status dello svincolato

Il calciomercato della Juventus potrebbe sbloccarsi a breve. Comolli spera nel giro di qualche giorno di definire le uscite e questo dovrebbe consentire di ragionare in maniera definitiva anche sulle entrate. Dal Portogallo danno ormai per fatto lo scambio fra Alberto Costa e Joao Mario. Un arrivo che sembra chiudere le porte a Molina e Dodo, ma sono in corso delle riflessioni alla Continassa.

Ma il lavoro dei bianconeri non è finito qui visto che serve un rinforzo anche a sinistra. Secondo le informazioni dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, nei pensieri della Juventus c’è un altro giocatore e Comolli valuta con attenzione se affondare il colpo. Da parte di Tudor la massima disponibilità ad accoglierlo. Parliamo di un profilo di esperienza e svincolato. Per questo motivo è una ipotesi da tenere in considerazione.

Calciomercato Juventus: non solo Joao Mario, altro colpo a sinistra

Le idee in casa Juventus sono molto chiare. Nonostante Kostic spinge per una permanenza, a sinistra si dovrà andare a prendere un calciatore che possa garantire una alternativa importante a Cambiaso. Per il momento si è nel campo delle valutazioni, ma c’è un nome che stuzzica molto sia Tudor che Comolli ed è sempre nei pensieri dei bianconeri.

Stiamo parlando di Nicolas Tagliafico. L’argentino si è svincolato dal Lione lo scorso 30 giugno e rappresenta una chance di calciomercato importante. Il classe 1992 accetterebbe volentieri il trasferimento alla Juventus anche se magari con un ruolo secondario. Resta, quindi, una pista da seguire con attenzione. Per il momento nessuna scelta definitiva, ma solamente delle riflessioni visto che le priorità sono altre. Ma non è da escludere che Comolli possa presto sondare il terreno per il giocatore argentino.

Tagliafico rappresenta una possibilità di calciomercato importante per la Juventus. Parliamo di un calciatore di grande esperienza e svincolato. Un’occasione che Comolli vuole sfruttare per dare a Tudor una valida alternativa a Cambiaso. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione in futuro.

Mercato Juventus: Tagliafico resta un obiettivo

La Juventus non si fermerà a Joao Mario. Si guarda anche all’attacco con Sterling che rappresenta il nome nuovo di questo calciomercato dei bianconeri.

E attenzione anche a Tagliafico. L’argentino piace davvero tanto a Comolli e il fatto che è svincolato lo porta ad essere uno dei nomi in pole position per la Juventus.