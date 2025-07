Sorpresa Juve, colpo dal Chelsea: 23 milioni per Sterling

Il club bianconero può prendere l’attaccante per una cifra non certo altissima: la notizia arriva dall’Inghilterra. Il punto della situazione

Dopo una stagione non proprio fortunata con la maglia dell’Arsenal, Raheem Sterling ha fatto ritorno al Chelsea. L’attaccante inglese, che lo scorso 8 dicembre ha compiuto 30 anni, però, non rientra nei piani di Enzo Maresca.

Una separazione definitiva nel corso di questa sessione di calciomercato appare dunque abbastanza certa. Il calciatore – come riporta il collega inglese Ben Jacobs sul proprio profilo X – sarebbe finito nel mirino della Juventus di Igor Tudor. Il prezzo per il calciatore, che piace anche al Bayer Leverkusen, è stato già fissato: per lasciarlo andare, il Chelsea vuole un assegno da venti milioni di sterline, poco più di ventitré milioni di euro.

Comolli e Modesto, dunque, continuano a guardare all’estero per rafforzare il proprio attacco. Nelle scorse ore è finalmente arrivata l’ufficialità di Conceição, che dopo un breve ritorno al Porto è diventato nuovamente un giocatore della Juventus. Il primo colpo dell’estate, però, era stato Jonathan David. Il canadese, dopo essersi svincolato dal Lille, ha deciso di accettare la proposta dei bianconeri.

Sarà lui a guidare il reparto offensivo, in attesa di novità sull’altro centravanti che Igor Tudor avrà a disposizione. Su Kolo Muani non ci sono ancora certezze e, proprio per questo, la dirigenza bianconera si sta guardando attorno: nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Hojlund, ma in passato erano emersi anche quelli di Gyökeres e Osimhen. In attacco, poi, si aspettano novità anche su Sancho.

Calciomercato Juve, Vlahovic guida il gruppo dei partenti

In casa Juve c’è voglia di rivoluzionare un reparto, che non ha dato i suoi frutti la scorsa stagione. Così sono in tanti con le valigie in mano.

Il primo della lista è chiaramente Dusan Vlahovic, sempre più corteggiato dal Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Il serbo, però, non è l’unico destinato a salutare in questa calda estate. Mbangula è ormai ad un passo dal Werder Brema e anche Weah si appresta a salutare il gruppo. Sarà più difficile da cedere – ma non rientra più nei piani di Igor Tudor – Nico Gonzalez. In questi giorni il suo nome è stato fatto per l’Inter e l’Atalanta. Per l’ex Fiorentina, però, bisogna prestare attenzione alla pista che lo può portare in Arabia Saudita